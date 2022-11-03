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世界球后戴資穎拍反賄選影片　檢察總長邢泰釗親赴高雄戴家感謝

▲檢察總長邢泰釗到戴資穎家中致贈感謝狀，由戴父代表接受 。（圖／最高檢察署提供，下同攝）

▲檢察總長邢泰釗到戴資穎家中致贈感謝狀，由戴父代表接受 。（圖／最高檢察署提供，下同攝）

記者陳崑福／高雄報導

因應2022 年九合一地方公職人員選舉，大高雄地區邀請深具巨星風采與魅力戴資穎擔任反賄選大使，拍攝反賄選影片、海報，檢察總長邢泰釗2日會同高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地檢署檢察長鍾和憲陪同，到戴家致贈感謝狀。

▲檢察總長邢泰釗到戴資穎家中致贈感謝狀，由戴父代表接受 。（圖／最高檢察署提供，下同攝）

大高雄地區宣導反賄選，邀請世界羽球后戴資穎拍攝反賄選影片及海報；影片中戴資穎說：「球場上我準備好球拍，準備打出一場好球，選舉時我備好手機準備蒐證，戴資穎邀請您一起反賄選」，選舉如同運動比賽，激烈競爭，唯有杜絕賄選，選賢與能， 始能端正社會風氣，營造乾淨的政治環境。

11月 2 日邢檢察總長會同高雄地檢署洪信旭檢察長、橋頭地檢署鍾和憲檢察長拜會戴爸，感謝戴資穎與戴爸襄贊法務部「111 年地方公職人員選舉查察工作綱領」反賄選宣導，正風導俗、熱心公益，特致贈感謝狀。

過程中，邢總長詢及戴父，戴資穎如何因應外界各種內外壓力； 戴爸表示：頂尖運動員的訓練非常嚴格，生活需嚴格自律，家庭則對其提供無限的愛與支持。

總長對戴爸熱心公益十分讚佩，今年九合一地方公職人員選舉，藉由戴資穎熱心參與反賄選宣導，對於淨化選風有著良好示範作用。

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