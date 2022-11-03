高中生定期會晤蔣市長？蔣萬安掛保證：當選後「跟學生面對面座談」

▲蔣萬安出席2022台北市長候選人教育政見座談會。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（3）日晚間出席2022台北市長候選人教育政見座談會，承諾會定期跟高中學生會座談，實際了解高中生在學習過程中碰到什麼困難；也承諾要很迅速對不適任教師進行公平公正的處理，「絕對不能掩蓋」。蔣更承諾，非人事費教育預算每一年要增加8％，並強調「絕對可以做得到！」

蔣萬安首先指出，自己是三寶爸，因此特別重視教育，之前已經提出3大階段10項政策，要成立新科技辦公室；逐步實施5歲納入義務教育；增加特殊教育預算占比，降低師生比；重視營養午餐，讓孩子吃得安心健康成長；高齡校舍逐年改建；保障教師專業自主及工作權；推動以學生為本位的高品質教育；打造無邊界教室邁向國際化教育城市；重視技職教育，舉辦競賽及推動成立技職專責單位；發展樂齡及永續發展為主軸的學習型城市。

面對108課綱如何協助學生適性揚才，蔣萬安特別提到會特別傾聽高中學生心聲，如果當選市長，會定期跟高中的學生會座談，實際了解高中生在學習過程中碰到什麼困難，「我就真的碰到高中同學來跟我反映，他們現在碰到學習歷程檔案，很困擾每個學期都要準備，反而影響到學習時間。」蔣萬安也說，遇到不少家長反映，每年考試的難易度都不一樣，這些都是要持續跟高中生面對面座談，也持續跟家長、學校定期溝通對話，才能了解第一線的問題，也才能適時做出調整與修正。

對於不適任教師的處理，蔣萬安表示，要很迅速對不適任教師進行公平公正的處理，絕對不能掩蓋。尷尬的是，此時蔣萬安簡報投影出了問題，一時間多跳了一頁，而在回到前一頁之前，一時間他無法言語，幸好只耽誤了一下。

蔣萬安接著強調，減少教師的行政負擔，且要重視教師的專業自主權，因此將推動每滿10年、給予老師1個月有薪假；同時也要舉辦遠距教學增能研習、鼓勵教師進修與增能，並給予記功嘉獎。值得注意的是，對於市民透過1999熱線投訴學校、教師，蔣萬安說：「這樣很方便，所以整個程序的機制SOP優化，對於教師、校方如何來面對，未來是有改善的空間。」

最後，蔣萬安承諾未來若當選市長，非人事費教育預算每一年要增加8％，「絕對可以做得到」，以表示對教育的重視，增加的經費預算用在師資培訓、校園軟硬體提升、校園安全、新教育課程、實驗教育、國際教育等等。