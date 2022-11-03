柯志恩用「抹布洗臉」...臉全黑！痛批高雄空污　遭狠酸

▲高雄市長候選人柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者許凱彰／高雄報導

2022年九合一大選在即，國民黨高雄市長候選人柯志恩2日發文痛批高雄「抬頭是空污、低頭是爛路，河川污水流，騎車滿臉灰。」直言美麗的夕陽被空污遮住，騎機車的，回到家第一件事都是洗臉，「洗臉的抹布」一看都是黑。此文一出，遭到無黨籍高雄市左楠區市議員候選人吳佩蓉狠酸。

柯志恩深夜在臉書上分享自己對高雄污染感觸甚多的看法，發文不僅僅提到，「抬頭是空污、低頭是爛路，河川污水流，騎車滿臉灰」，還補充說7月後勁溪污染事件，市政府罰了300多萬，市長震怒、環保局重罰，結果污染事件還是不斷發生。

▲柯志恩貼文內容慘遭議員候選人狠酸。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

發文裡其中一段，「一到黃昏，美麗的夕陽都被空污給遮住，騎機車的，回到家第一件事都是洗臉，洗臉的抹布一看，都是黑的」，引發不小的討論。遭左楠區市議員候選人吳佩蓉酸，雖然高雄還稱不上是國際大都會，但我們洗臉會用手，或用毛巾，不至於用上「#抹布」啦。

吳佩蓉在留言處表示，「除非是全新的，用過的應該會黑吧。而且拿起抹布擦臉，大概會被爸媽揍飛XD（不如不擦）」；針對「抹布洗臉」網友們留言，「用抹布洗臉，臉當然是黑的啊」、「要不要菜瓜布，我借她」、「誰會用抹布洗臉」。