從零基礎到奪全國競賽銅牌　斗六家商陳律尹「證明自己的選擇」

▲沒有繪畫基礎的陳律尹，就讀廣告設計科，在學習上雖較為辛苦，在耐心學習下勇闖國賽獲獎，證明自己選擇了對的路。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部主辦的第52屆全國技能競賽，為國內規模最大的青年技能賽事，今年青年組職類，共計836位選手齊競賽場來一技輸贏。國立斗六家事商業職業學校學生陳律尹在平面設計類勇奪全國第三名，從「零基礎」入學就讀廣告設計科一直到勇闖國賽獲獎，她證明自己選擇了對的路。

勞動部辦理全國技能競賽至今2022年已辦理52屆，累積許多的賽事經驗，也栽培各行各業的人才，過去的技能國手成為指導老師、裁判長，培訓優秀的下一代，也有技能國手進入業界，成為卓越的產業人才，造就了臺灣的產業經濟發展。

雲林斗六家商學三年級生陳律尹國中時在廣設領域是「零基礎」，國中老師覺得她有耐心與細心，便推薦她就讀廣告設計科，曾因沒有繪畫基礎覺得壓力很大，後來經過學習才漸漸熟練。可能因為個性原本比較內向，升上高中後因為同學們變得活潑起來，被老師選上成為選手時一度很驚訝，雖然沒有校外比賽的經驗，但她說，訓練的過程的收穫相當多也進步得很快。

陳律尹表示，從中區賽晉級到全國賽，雖然壓力變大了，也遇到許多瓶頸，不過老師們給予很多建議指導與鼓勵，讓我盡全力發揮，訓練室裡學長優秀的作品也是很好的範例和靈感來源，賽前也受到家人們和同學們的鼓勵和支持，比賽能有這樣的成績，真的很謝謝大家的協助，也獲得滿滿的成就感。

陳律尹說，未來希望朝著更高深的設計領域前進，進入更高層的學術殿堂深造，如果有機會，也會努力爭取成為國手，繼續爭取榮譽。

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