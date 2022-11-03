20年來第一次！雲林驚見武裝部隊持槍行軍　一畫面讓當地人懂了

▲北港街頭20年來首次出現全副武裝行軍部隊，引起鄉親注目及議論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮、元長鄉近日出現全副武裝部隊行軍，連3天北港公園路、體育公園、牛墟廣場均見整齊單列排隊徒步。大批軍人手握軍械出現北港地區，引起民眾關注，加上北港幾乎不曾出現軍裝部隊令人好奇議論，不少鄉親提到還以為「阿共仔」要打過來了。

據了解，約上百名軍人雖穿迷彩軍裝、戴鋼盔，但仔細觀察有的軍人頭髮長，且年紀似稍長不像正規軍隊，且軍旗也和一般部隊不同，此為雲林縣後備指揮部教召的後備軍人的行軍訓練，晚間進駐北港體育館，白天再到北港公園等訓練地點進行例性操練。

▲北港街頭20年來首次出現全副武裝行軍部隊，引起鄉親注目及議論。（圖／民眾提供）

附近民眾受訪表示，約早上八點左右有看見他們行軍操練，覺得現在教召演習都會有在變化，其實還不錯。有店家表示，住在北港20幾年從沒看過軍人到此訓練，這幾天有看見軍人出現街頭，會好奇一下在做什麼訓練。一名攤商阿姨則說，一列軍隊約2、30人，一開始有嚇一跳，想說怎麼這麼多軍人還全副武裝，很多人在講「以為阿共仔要打過來了」確實會令人有一點緊張。

▲約上百名軍人雖穿迷彩軍裝、戴鋼盔，但仔細觀察有的軍人頭髮長，且年紀似稍長不像正規軍隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣後備指揮部教召的後備軍人的行軍訓練，晚間進駐北港體育館，白天再到北港公園等訓練地點進行例性操練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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