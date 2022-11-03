鏡電視前董事長裴偉發八點自清聲明　不認識NCC委員、無中資



▲鏡電視股東、前董事長裴偉（中）。（圖／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導



鏡電視近期取得執照過程、資金來源與董監事異動爭議不斷，立法院3日有多位立委關注NCC內部是否有涉及洩密？其股權轉移以及電視相關資金是否涉及中資？鏡電視股東、前董事長裴偉3日發表八點自清聲明，強調鏡電視無中資、也無出售股份；他本人與NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗及所有NCC委員素不相識。



以下是裴偉發表的八點聲明：



一、鏡電視從未有中資問題，未來也不會有中資問題。陳椒華委員無端指涉鏡電視涉及中資，只是顯示其對台灣嚴格管控中資制度之無知，也表現其無端污衊鏡電視的惡意。



二、本人並無代鏡電視股東出售股份，也未協助股東處理股權轉讓事宜，且鏡電視全體股東均為本人投資，無代持與借名登記情事。此一立場已在十月二十七日鏡電視股東臨時會發表聲明闡述，籲請外界勿再以訛傳訛。



三、鏡電視股東不會匿名接受媒體採訪，也從未向媒體說明股權已經轉讓云云，近日立委發言及媒體報導指涉「股東要求撤照」、「股東轉讓股權」、「股東介入公司營運」等，均非屬實。



四、本人與陳主委、翁副主委及所有NCC委員素不相識，除了在NCC到會陳述的場合見過陳主委、翁副主委與委員外，從未在其他場合與其見面，也從不曾和任何一位NCC委員有過任何形式的聯繫。





▲NCC主任委員陳耀祥（左）、副主委翁柏宗3日前往立法院專題報告鏡電視財務問題等（圖／記者屠惠剛攝）

五、自本人參與鏡電視申設案以來，鏡電視之相關文件與資料屢遭有心人士不斷洩漏予特定媒體，包括誣指陳主委介入施壓鏡電視初審，更將初審委員在其他案件受申請人施壓而罷審之情，張冠李戴給鏡電視，經鏡電視提告，媒體才道出真相，還鏡電視公道。

六、事實上，我個人或鏡電視獲知申設執照的訊息，均是鏡電視同仁合法與NCC會內公務員聯繫所知，另外也有媒體同業或好友，在獲得相關訊息後善意轉告，包括鏡電視外部初審、複審結果，媒體朋友均在第一時間知悉，再轉知予我或鏡電視同仁。

七、本人辭任鏡電視董事長後，由陳建平先生續任，為了傳承經驗，我持續向他說明鏡電視申設的相關資訊。惟立法委員與媒體披露之對話截圖，僅為片段訊息，與對話原意顯有出入。

八、我個人或鏡電視同仁自媒體朋友獲得之訊息，因為陳述過於簡略，讓人不當誤解我與NCC委員有直接之聯繫或其他關切，導致NCC或個別委員遭受困擾，特此表示歉意。