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鏡電視通過增資10億元　蔡滄波、洪玟琴、林正疆任董事

▲▼鏡電視爭議不斷，時代力量立院黨團今天更痛批NCC護航鏡電視。圖為鏡電視門面及採訪回公司的記者。（圖／記者湯興漢攝）
▲鏡電視27日股東臨時會，補選蔡滄波、洪玟琴、林正疆3位董事及蔡文精1位監察人(示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

鏡電視股份有限公司27日召開股東臨時會，會後發布新聞已順利完成補選蔡滄波、洪玟琴、林正疆3位董事及蔡文精1位監察人，新任董事會隨即通過增資發行新股案，共計新台幣10億元，優先由原股東等比例認購新股，預計約於2個月內完成。

鏡電視也發布股東會聲明，強調未有外傳股份轉讓、代持股份、要求NCC撤照、中資問題及違反附款之情事。

股東臨時會一致決議，為避免不必要之耗費，否決更名為「星電視」案，仍維持以鏡電視股份有限公司為名。

27日股東臨時會後，新任董事會即開會決議新任董事長由鄭優繼續擔任，並依股東會報告之發行新股案，決議通過增資發行新股共計新台幣10億元，優先由原股東等比例認購新股，預計約於2個月內完成。

▲▼鏡電視新聞台開播典禮,鏡電視董事長鄭優。（圖／記者李毓康攝）
▲鏡電視董事會改組，董事長鄭優續任。（圖／記者李毓康攝）

股東臨時會聲明如下：

鏡電視股份有限公司股東會聲明  2022/10/27

一、 鏡電視股份有限公司今日股東臨時會順利補選3席董事與1席監察人，全體股東均盼鏡電視永續經營，期許董事會以此原則忠實執行董事職務。公司營運事項，鏡電視全體股東完全尊重董事會之專業決定。

二、 鄭董事長基於尊重股東會之立場，向全體股東報告董事會規劃之增資發行新股方案，將由原股東優先等比例認購新股，共計發行新股新台幣10億元，預計約於2個月內完成。

三、 鏡電視股份有限公司全體股東均未參與公司營運，且均無參與本公司新聞製播，並全力支持鄭優先生與蔡滄波先生擔任本公司董事長與總經理。相信以鄭優董事長及蔡總經理之能力及專業，會與新任董事、監察人與經營團隊和合協力，帶領公司永續營運。

四、 鏡電視股份有限公司全體股東均為本人投資，無代持與借名登記情事，無轉讓股權情事，亦無要求撤照之可能。

五、 鏡電視股份有限公司已依NCC要求持續獨立營運多時，鏡電視股份有限公司與精鏡傳媒股份有限公司為獨立營運之兩家公司，亦無人事、財務共用情事。

六、 鏡電視股份有限公司全體股東不會匿名接受媒體採訪，近日媒體報導指涉「股東要求撤照」、「股東轉讓股權」、「股東介入公司營運」、「批評NCC縱容」云云，均非屬實。籲請媒體與社會先進勿隨不實報導與有心人士之不當攻訐起舞，影響本公司日常營運與申請案件之審查。

七、 鏡電視股份有限公司營運悉依法令與營運計畫之內容，恪遵許可處分之附款，無任何違法或營運不當情事。期許在經營團隊齊心帶領下永續經營，落實公司營運理念與節目內容特色，持續為國人帶來優質、獨立、專業、自主之新聞內容，並爭取收視聽眾之信任。籲請NCC盡速通過鏡電視股份有限公司負責人變更、資本額變更與上架有線電視系統申請等案件，以利公司永續營運。

▲▼鏡電視新聞台開播典禮。（圖／記者李毓康攝）
▲鏡電視新聞台於2022年5月開播。（資料照片／記者李毓康攝）

鏡電視新任董監事

新任董事 蔡滄波
兼任總經理，美國南加大(U S C)公共行政研究所畢業，曾任職民電視超過25年。

新任董事 洪玟琴
美國麻省理工學院史隆管理學院碩士，曾任非凡新聞台總監、年代新聞台副總編輯、TVBS有線電視台製作人，亦擔任諸多社團法人之董事及執行長，擁有多年媒體經歷，且具備公益背景及多元開創能力。

新任董事 林正疆
輔仁大學法律系財經法學組畢業，現任昭昀律師事務所主持律師，專業能力及實務經驗豐富，對民、刑、商事法律案件及相關法規遵循皆相當嫻熟。

新任監察人 蔡文精
國立台灣大學會計學士、政治大學會計碩士，並取得會計師高考證書，現任高威聯合會計師事務所所長，亦擔任多家上市櫃公司獨立董事。


 

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