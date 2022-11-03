美國FCC委員Carr首訪問NCC　禁止抖音？國情不同



▲美FCC委員Brendan Carr(左) 11月2日下午前往NCC交流，與主委陳耀祥會面（圖／NCC）



記者陳世昌／台北報導



美國通訊傳播委員會(Federal Communications Commission, FCC)委員Brendan Carr 11月2日下午前往NCC（通傳會）訪問交流，主委陳耀祥與委員陳崇樹代表會面，雙方就電信業務及網路安全等議題展開對話。NCC表示，Carr是NCC成立以來，FCC首位訪台的現任委員。



陳耀祥表示，雙方討論約1小時多，Carr的專長是電信跟資安領域，因此NCC安排相關專業的委員陳崇樹與卡爾見面。Carr曾主張美國應該禁止抖音，陳耀祥指出，這部分屬於美國政策，台灣因為跟美國國情不同，沒有特別提到這議題。但如果涉及資安、國安議題，需與陸委會、經濟部、國安單位跨部會處理。





▲NCC陳主委耀祥(中)、陳委員崇樹(左四)、黃主任秘書文哲(左三)、綜規處王處長德威(左二)、基礎處陳處長春木(左一)、FCC委員Brendan Carr(右四)、AIT經濟組組長宋子仁(N. Rashad Jones)(右三)、經濟官博百戰(Patrick Boland)(右二)、資深研究員史大慶(右一)（圖／NCC）



NCC轉述FCC委員Carr表示，台美為堅實夥伴，肯定NCC在制定通訊傳播監理政策的努力成果，雙方此次除就重要電信業務、網路安全、頻譜管理、衛星通訊及資料管理等議題交換意見外，並盼未來能持續深化兩機關的互動，分享彼此在通訊傳播監理的看法。



在通傳政策與法規的制定上，NCC表示期望能汲取美國FCC的監理經驗，以作為我國未來通傳政策制定的參考與維護共同的民主價值。