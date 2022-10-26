超視播HBL違反運動賽事贊助規定　NCC開罰20萬



▲NCC通傳會（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)26日決議對3件衛星頻道內容違規案件核處，其中除了有2件是節目與廣告未區隔，另1件則是較為少見的違反運動賽事贊助規定，NCC表示，主要是因為畫面正中央頻繁出現贊助商訊息，且大於頻道識別標示，明顯影響觀眾收視權益。



以下為3件衛星頻道違規案件核處案內容：



華藝台灣台

110年12月28日「健康高手」節目，違反衛星廣播電視法第30條，節目與廣告未區隔，處罰鍰新台幣40萬元。



東風衛視台

111年1月4日「健康高手」節目，違反衛星廣播電視法第30條，節目與廣告未區隔，處罰鍰新台幣100萬元。



東森超視台

110年12月28日播出「110學年度高中籃球甲級聯賽-女子組預賽、男子組複賽LIVE」節目，於重播比賽精彩畫面時，頻繁於畫面正中央出現贊助商訊息，其大小並大於頻道識別標示，明顯影響觀眾收視權益，違反衛星廣播電視法第32條及第33條第2項，處罰鍰新台幣20萬元。



NCC表示，另有2件內容違規屬於發函改進：



中視綜合台|

111年1月30日「飢餓遊戲」節目，節目標示為普遍級，然其遊戲設計涉有性暗示，函請業者於節目情節及遊戲設計應符合普遍級與分級時段表規定，留意對話內容與尺度，避免有性暗示和性意涵之言語動作。



民視無線台

111年2月8日播出「黃金歲月」節目，於劇情中置入性行銷特定按摩椅案，函請業者就下列事項改進：



（一）節目片尾雖揭露置入品牌，但置入內容提及產品功能及效果，涉有未能自然呈現、刻意影響節目編輯之虞。請加強內控編審機制，以免違法受罰。

（二）請將本案提送節目自律會議討論，其決議及具體改善措施函送本會備查，並納入教育訓練。前項辦理情形應於公司網站對外公告周知。











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