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快訊／高雄「怪霧籠罩」害狂咳　環保局曝污染源...無人機升空緝兇

記者賴文萱／高雄報導

「岡山發生什麼事？」有高雄網友嚇一跳表示，今（3）日空中煙霧瀰漫，街道像是覆蓋了一層薄紗般，照片曝光後，引來許多居民也崩潰回應，「真的，塑膠味」、「整個咳嗽到不行」。對此，高雄市環保局表示，今天清晨岡山區大氣條件為不利，易造成汙染於地面盤旋，另調閱微型感測器資料，早上6點起顯示有可疑汙染源，目前正在巡查是否有露天燃燒行為。

▲▼ 。（圖／翻攝我是岡山人 (北高雄)臉書社團）

▲從高空俯瞰街景，能見度不佳。（圖／翻攝我是岡山人 (北高雄)臉書社團）

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一名高雄網友在臉書社團《我是岡山人（北高雄）》貼出霧濛濛的街景照，讓他驚呼「岡山發生什麼事？怎一整個煙霧瀰漫？」

文章曝光後，當地人也熱議，甚至聞到陣陣塑膠味，「一大早外出深呼吸，沒有期待中，霧氣的濕潤，只有滿滿的異味」、「真的，塑膠味」、「整個咳嗽到不行」、「昨晚就有聞到，今天更糟」。

▲▼ 。（圖／翻攝我是岡山人 (北高雄)臉書社團）

▲有居民崩潰直呼，聞到塑膠味。（圖／翻攝我是岡山人 (北高雄)臉書社團）

環保局表示，今日清晨岡山區大氣條件為不利（風速不高、清晨混合層高度低），易造成汙染於地面盤旋。經查上午6-7點，橋頭測站PM2.5濃度29微克／立方米，為黃色普通等級。

另調閱微型感測器資料，於早上6點起，自寶米路往西南方延伸有明顯的污染高值，顯示可能有現地可疑污染源。環保局當下已派員前往岡山公園附近巡查，並擴大稽查範圍至岡山本洲工業區，另調派無人機進行梓官區巡查，確認是否有露天燃燒行為。

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