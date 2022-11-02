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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲贈「下營」醬油象徵「會贏」　鄭運鵬：保證天天有亮點

▲台南市長黃偉哲今（2）日北上桃園幫鄭運鵬打氣，2人參訪七七藝文町，大袋美食還搞直播介紹台南與桃園在地美食。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲台南市長黃偉哲今（2）日北上桃園幫鄭運鵬打氣，2人參訪七七藝文町，大啖美食還搞直播介紹台南與桃園在地美食。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（2）日卯足全力在北桃園地區掃街拜票，上午有市長鄭文燦、立委王美惠陪同，下午則由台南市長黃偉哲陪同拉抬選情，黃偉哲致贈象徵「會贏」的「下營」醬油；鄭運鵬指出，很開心有很多好友北上相挺，接下來將持續跑遍13個行政區，透過各種方式宣布各區在地政策，保證區區有政策、天天有亮點，持續爭取桃園市民支持。

▲桃園市長鄭文燦今（2）日陪同鄭運鵬在龜山傳統市長拜票，還向長者推薦鄭運鵬是好市長人選。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲鄭文燦陪同鄭運鵬在龜山傳統市長拜票，向長者推薦鄭運鵬是好市長人選。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬獲得徵召參選桃園市長以來始終展現好人緣，今天上午由市長鄭文燦、立委王美惠陪同到龜山傳統市場、桃園區南門市場掃街拜票，下午則由台南市長黃偉陪同到往七七藝文町參訪，市議員候選人余信憲、黃家齊、李宗豪、陳雅倫、藍士博、黃瓊慧、李柏瑟也到場參與。

鄭運鵬表示，很開心很多好朋友特地相挺，掃街拜票期間，王美惠委員體恤他聲音沙啞，熱情手持麥克風幫忙拉票；不少攤販贈送蒜頭、菜頭，預祝鄭運鵬「凍蒜」與「好彩頭」，民眾還搶著合照頻頻伸出3號給予支持，讓他深受感動。

▲鄭運鵬今天在傳統市場拜票時，攤商爭著贈送蒜頭與菜頭預祝高票當選。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲鄭運鵬今天在傳統市場拜票時，攤商爭著贈送蒜頭與菜頭預祝高票當選。（圖／鄭運鵬競辦提供）

其中下午參訪七七藝文町時，黃偉哲與鄭運鵬在園區內大啖美食還進行直播，黃偉哲致贈象徵「會贏」的「下營」醬油幫鄭運鵬加油打氣。直播過程中，兩人分別介紹桃園與台南的在地美食與藝文，希望兩個城市都能有更好發展。鄭運鵬說，近日提出桃園藝文綠洲計畫，包括提昇市民閱讀力、定位桃園藝文方向，讓桃園成為藝術展演者天堂，並研議成立桃園電影委員會等四大項目，讓藝術與文化生活深入到桃園人生活之中。

黃偉哲也提到，他首次次當立委時就與鄭運鵬是很好的戰友兄弟，這次選舉也義不容辭地來支持相挺，不管過去的鄭市長1.0或未來的鄭市長2.0，台南與桃園兩個城市合作一定也會更加強；王美惠也認為，這幾年與鄭運鵬在立法院共事經驗，讓她相信「這位好的幹事長，一定也會是好市長」，拜託桃園鄉親能讓鄭運鵬順利接棒，繼續讓地方更繁榮更熱鬧。

鄭文燦則強調，過去七年鄭運鵬都有參與協助桃園重大建設，他了解市民的需要，也有與中央協調溝通能力，一定可以成為桃園隊下個重要的推手。當初捷運龜山棕線爭取很久但還是停擺狀態，是鄭運鵬要求交通部每個月回報進度，現在終於完成所有程序，相信鄭運鵬上任後，捷運棕線的推動一定會更快更好。

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