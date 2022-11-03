曝2019年起見過李忠庭數次　蔡壁如：但我不會打探個人隱私

▲民眾黨「國家機器動起來 追殺在野黨」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被對手林耕仁踢爆聘用男友李忠庭擔任立院公費助理，疑涉嫌佔領助理費，引起討論。民眾黨前立委蔡壁如今（3日）表示，曾在黨內活動及立法院場合數次看過李男，但她不會去挖對方隱私；蔡也說，如果李男是公費助理，她認為一定是光明正大、依法在立法院，有造冊也有工作內容及領薪水。

民眾黨立法院黨團3日上午召開「國家機器動起來 追殺在野黨」記者會，蔡壁如及黨團總召邱臣遠出席。針對李男爭議，蔡壁如說，如果李男是公費助理，她認為一定是光明正大、依法在立法院，有造冊也有工作內容及領薪水，去挖人家隱私是不可取的。

接著，蔡壁如批評，「我們不是號稱一個民主進步的國家，我們不是號稱一個尊重別人隱私的社會嗎？」但今天沒有，只有動用國家機器才能去查個人隱私的事情，到底是誰爆料出來，在選舉上做惡意栽贓抹黑？李男如果有不合法，那拿出證據提告，而不是檢調放消息讓綠色媒體、側翼做獨家報導。

至於是否認識李男？蔡壁如指出，民眾黨2019年到2020年舉辦「全台大眾走」時，因為高虹安會跟其他不分區委員到全台各地，也就在某個場合看過李男，此外在立法院很多場合也都看過他。蔡說，既然李男是高虹安辦公室工作人員，所以一定會在各場合看到他，但個人隱私方面，她不會去打探，因為每個委員辦公室有每個委員辦公室用人的規範，「不應該去打探隱私」。

另外，網紅「四叉貓」揭露監院政治獻金資料，發現李男捐60萬政治獻金給民眾黨，符合李男擔任高虹安助理時的薪資總額，名嘴周玉蔻為此就批評「上下交相賊」。針對李男的這筆金錢流向，邱臣遠說，政黨的政治獻金都有相關法律規定，有支持者要捐款無可厚非，至於相關薪資收入要做特定連結，大可不必，一切本於事實原則，而且政黨政治獻金捐款是公開透明的，一切合情合理合法。