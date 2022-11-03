「新竹換台北」黃珊珊要求表態　蔣萬安：最早提棄保的是柯文哲

▲蔣萬安出席教育後援會授證大會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中廣董事長趙少康提國民黨、民眾黨以「新竹換台北」引發爭議，無黨籍台北市長候選人黃珊珊要求國民黨台北市長候選人蔣萬安表態，若沉默，就代表默許這樣的言論。蔣萬安今（3）日表示，最早提棄保的其實是台北市長柯文哲，當時他也是平常心看待。

蔣萬安今日出席教育後援會授證大會，會前受訪時表示，民調其實都是參考，把握最後20幾天，自己全力衝刺，奮戰到最後一刻，至於棄保的問題，「我記得最早提出的是柯文哲市長，當時我也平常心看待。」

另，對於總統蔡英文稱，願意當陳時中的國際局局長，經濟部長王美花也表示要加入，蔣萬安說，總統病急下猛藥，恐怕連陳時中都一頭霧水，蔣萬安也嗆，陳時中擁有龐大的行政資源，不但有總統級團隊，還有指揮中心幫他回應對於疫情的質疑，甚至還幫他準備辯論。

至於周六辯論會趙少康是否也有幫忙準備，蔣萬安說，有找很多朋友幫忙，他就是把握行程空檔積極以赴。至於夾在正藍跟戰鬥藍中間是否尷尬？蔣萬安指出，自己就是積極爭取各方支持的力量、爭取市民朋友的認同，一遍又一遍的闡述對台北市政擘劃的願景，每一份支持、每一份力量都是他積極爭取的對象。

