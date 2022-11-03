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黃珊珊：「以人為本，堅持公平正義」就是她的從政初衷

 ▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲台北市長候選人黃珊珊（右）出書，講述她擔任副市長的所見所為與處理過的各種市政上的疑難雜症，其中以用水正義帶出她以人為本的核心政治理念。（圖／黃珊珊競選辦公室提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

這次台北市長選戰中，出書成了幾個主要參選人，不約而同地共同作為，每個人的著作在書店裡一字排開，成為選戰中的另類焦點。如果以量取勝的話，無黨籍參選人黃珊珊，毫無疑問將獲得后冠，因為別人都只出一本書，她一口氣可是出了兩本書。

其中一本是「黃珊珊：33個人生故事」，講述她的成長經歷與從政初衷；另一本是「城市、程式」，講述她擔任副市長之後的所見所為，與處理過的各種市政上的疑難雜症。黃珊珊在書中寫道：一個偉大的城市，必然是一個讓市民引以為傲的城市；一個幸福的城市，必須有一套讓他人羨慕的發展程式。她用「城市、程式」這一本書，闡述她對於城市治理的武功心法，並將台北市未來的藍圖願景具體呈現出來。

全書的第一章寫的是「高地接水工程」，黃珊珊認為這個工程乃是基於人道主義與市民平權的工程，是不管花多少錢都要做的事情，而且是不管多困難也要克服的工作。能夠放在全書第一章，顯然這個想法是黃珊珊城市治理最核心的中心思想，值得多加關注。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲黃珊珊副市長（右）率北水處陳錦祥處長等人訪視興昌里，與吳融昊里長及玫瑰城社區總幹事會談。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲▼玫瑰城社區高地地區用水新設給水管以及管線埋設。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

她在章節中特別提到：百年修得同船渡，千年修得共枕眠，我們能夠共居於同一個城市，那就是有緣人。因此，不管是世居台北的人，還是北漂工作然後定居台北的人，大家能夠有緣成為台北人，就應該有身為台北人的驕傲，享有身為台北人的生活品質。因此，不管再困難，台北市政府都應該努力做到這一點。

因為這個信念，黃珊珊從當上議員開始，就不遺餘力為高地居民爭取「高地接水」工程，因為她始終堅持「以人為本」的政治信念，她認為乾淨的水本來就是民生必需品，是人民的基本權利，每一個市民都該有權享受便利又乾淨的自來水，她稱之為「用水正義」。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲黃珊珊副市長（右三）率北水處陳錦祥處長等人，訪視三犁里與翁信利里長等人巡視東大排改善後現況。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲▼楓橋新村社區高地地區用水管線設置。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

只可惜並不是每一屆市政府都同意她「用水正義」的主張，前幾屆的市府，不是說限於法規、土地產權複雜或經費龐大等理由無法做到，不然就是說「高地接水」效益不高，只為了山上住的幾十戶人家，沒必要花這麼多錢去接水，所以這件事情始終不了了之、沒有下文。

直到柯文哲上任，情況才有改觀。柯文哲市長完全同意關於「用水正義」的建議，也同意民生用水就是市民的基本權利，因此，他說不管多少錢？該花的還是要花；不管多困難？該做的還是要做，這就是「以人為本」的施政概念。

2019年10月底，臺北市的供水普及率為99.79%。到2020年10月底為止，又完成內湖區包括碧山里草莓園等158戶，文山區興昌里玫瑰城社區完成216戶、信義區三犁里楓橋新村完成283戶，讓台北市的供水普及率達到99.81%，持續維持六都之首。花了整整一年時間，只多完成了0.02%，可見高地接水工程之複雜與困難，但這也凸顯台北市政府的施政永遠以市民權益為優先考量，絕對不會因為想要還債或是省錢，就忽略應該要做的事。這正是黃珊珊「以人為本，堅持公平正義」的從政初衷。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲▼黃珊珊副市長率北水處陳錦祥處長等人，訪視碧山里與呂之杞里長等人會談，並完成碧山里草莓園一帶高地地區用水新設第6、7配水池及設備。

▲▼台北,黃珊珊,高地接水,柯文哲,2022九合一大選,2022台北市長。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

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