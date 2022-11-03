ET民調／藍軍大團結91.5%挺張善政　再吸43.1%中立選民支持最多

▲國民黨桃園市長候選人張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

桃園市長選戰藍綠歸隊，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，國民黨候選人張善政以43.6%領先群雄，而民進黨的鄭運鵬拿下33.6%位居第二，其他依序為無黨籍的鄭寶清5.7%與民眾黨的賴香伶3.8%。進一步交叉分析顯示，國民黨支持者有91.5%表態力挺張善政，另外，在中立選民中，張善政也獲43.1%支持，為四名候選人當中最多者。

▲《ETtoday民調雲》發布桃園市長最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）

根據《ETtoday新聞雲》民調，張善政在男性（47.2%）、50-59歲（59.5%）、60歲及以上（50.1%）、國民黨（91.5%）、台灣民眾黨（59.3%）、泛藍（84.3%）認同者中獲得相對較高的支持度；鄭運鵬則在民進黨（89.5%）、台灣基進黨（53.6%）、泛綠（69.8%）認同者中獲得相對較高的支持度；鄭寶清在時代力量（39.8%）認同者中獲得相對較高的支持度；而賴香伶僅在台灣民眾黨認同者中獲得21.2%的支持度。至於中立選民，則以張善政獲得較多支持，支持度43.1%。

從近兩次調查中民眾政黨傾向與支持對象交叉分析的比較來看，張善政除在國民黨認同者對其支持開始集結以外，也吸納了台灣民眾黨、時代力量認同者及中立選民各一成以上的票源；而鄭運鵬在民進黨認同者支持度回流的情形更加明顯，從79.9%提升至89.5%；而鄭寶清跟賴香伶則在其原所屬政黨認同者的支持度均有所流失，也導致在此次調查中支持度均呈現下滑。

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進一步詢問如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人，在鄭運鵬的支持者中，高達90.1%表示不會改變；張善政的支持者也有81.2%表示不會改變；而賴香伶的支持者則有76.1%不會改變，7.4%會改投鄭運鵬，4.4%改投鄭寶清，2.9%改投張善政；至於鄭寶清的支持者僅有53.4%不會改變，23.4%會改投張善政，6.0%改投賴香伶，5.3%改投鄭運鵬，另12.0%未表態。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月28日至10月31日進行，以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為桃園市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」。調查共發出35,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,100份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.95%。