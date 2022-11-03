陳時中競總：蔣萬安怕中國「森氣氣」　別讓買辦大復活

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中閉關準備電視辯論會期間，競選總部每天上午舉行「每日一問」記者會，向對手國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊提出批判。競總發言人林楚茵3日指出，「台北蔣萬安，中國就萬安」，首都台北不能成為中國買辦大復活的地方。

林楚茵今天上午在「每日一問」記者會說，台灣站在面對中國威脅的第一線，最應該加入像「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）這樣的組織，然而卻因蔣萬安拒絕，台灣國會議員無法加入，不要忘了台北市是台灣的首都，若首都市長在兩岸立場上搖擺不定如何是好？蔣萬安看到中國，就怕中國「森氣氣」（指生氣）嗎？不敢加入IPAC就是因為中國反對嗎？

林楚茵說明，當全球都在面對中國滲透的議題，蔣萬安2019年卻在立法院投票表決時，缺席《反滲透法》二三讀表決，用逃避、裝看不見來面對紅色滲透，若未來台北市面對中國壓力的時候，蔣萬安是不是也會躲起來？蔣說「反共的DNA」，不要變成「閃躲的DNA」，呼籲蔣正面對決。

林楚茵更指，蔣萬安在100天前被質疑，其競選團隊有3位立委都擔任「台灣一帶一路協會」的理事，宗旨是共圓中國夢，至今不敢回應，台北需要一名一個問題想100天，不敢解決、不敢處理的市長嗎？

此外，台北市議員簡舒培則針對黃珊珊的立場提出質疑說，台北市長柯文哲被質疑讓「柯友友」寄生市政府，例如北捷董座李文宗、富邦獨董等，甚至讓財團子弟擔任「市長室實習生」，黃珊珊若當選市長，是否會換掉這些「柯友友」？是否會繼續向財團靠攏？