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中共2023年以戰逼談？　陸官方：未來何去何從在民進黨一念之間

▲▼邱國正、陳明通外交委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通在立院質詢時表示，中共可能在2023年「以戰逼談」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國安局長陳明通日前指出，中共可能在2023年「以戰逼談」，讓台灣民眾對「兩岸開戰」十分憂慮。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（26日）回應，使用「灰犀牛」一詞，指出「台獨」分裂勢力才是破壞台海和平穩定最大主因。強調，當前台海局勢緊張動蕩，未來何去何從只在民進黨當局一念之間。

有台媒提問，「國安長陳明通表示，中共可能在2023年『以戰逼談』，台灣國防部長邱國正24日在立法院也說，中共二十大後，兩岸軍情嚴峻，而且若稍微處理不慎，事態會很嚴重；馬英九也說，他執政8年從來沒有人說兩岸會打仗，但現在沒人敢這麼說，他擔心未來5年兩岸開戰。大陸方面如何看待，台灣民眾對『兩岸開戰』的憂慮？」

馬曉光指出，首先，眾所周知，當前導致台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，外部勢力打「台灣牌」「以台制華」。只有堅決反對外部干涉、遏制「台獨」分裂，台海才能夠維護和平穩定的發展局面。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光（2022.10.26) 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

第二，我們的對台方針政策是一貫的、明確的，我們堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣民眾。

馬曉光呼籲，兩岸同胞要辨明是非、認清利害，一致共同反對和抵制「台獨」分裂活動，不能讓「台獨」分裂這個「灰犀牛」破壞台海和平穩定，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國和平統一進程。

針對兩岸是否能見到和平統一曙光？馬曉光指出，「兩岸同胞都是中國人，台灣同胞是我們的骨肉兄弟，沒有人比我們更願意也更真心實意地看到兩岸和平統一。但是，樹欲靜而風不止，當前台海局勢緊張動蕩，未來何去何從只在民進黨當局一念之間。」

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