解放軍五年內攻台？　國台辦：遏制台獨才能制止風險、消除危害

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十大剛結束，總書記習近平二十大報告涉台部份提出「絕不承諾放棄武力」，中共黨章也首次納入「堅決反對和遏制『台獨』」，引起台灣各界高度關注，加上美國「台灣政策法草案」若通過將大踩北京底線等複雜因素，近期西方媒體預計北京五年內攻台可能性，甚至出現2035年、2049年「各種」對台時間表。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，「一曲戰爭論」是各懷心機，「台獨」分裂就是威脅台海和平穩定最大的風險危害，只有遏制台獨才能制止風險，消除危害，捨此別無選擇。‌‌

今日國台辦例行記者會，港台媒體輪番針對解放軍攻台，武統時間表進行發問。針對台媒提問「近期外界議論大陸五年內功台，對台『時間表』被廣泛討論。一是外界認為是北京對「台灣問題」的急迫性；二是中美在「台灣問題」博弈最終可能朝向破局。大陸方面是否會設置「戰略防護欄」，把風險危害降低，又或者選擇另一種局面？」

馬曉光指出，「一曲戰爭論」是各懷心機。「台獨」分裂就是威脅台海和平穩定最大的風險危害，只有遏制台獨才能制止風險，消除危害，捨此別無選擇。‌‌

馬曉光重申，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題，將不支持「台獨」的政治承諾落到實處。

他再次強調，眾所周知，當前導致台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，外部勢力打「台灣牌」「以台制華」。只有堅決反對外部干涉、遏制「台獨」分裂，台海才能夠維護和平穩定的發展局面。

馬曉光最後重申，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

▲中共二十大後「定調」加強打擊台獨，不放棄承諾使用武力。（圖／記者任以芳攝）

中共二十大剛結束，「堅決反對和遏制『台獨』」首次納入中共黨章，引起外界高度關注。甚至各種武統「時間表」被廣泛議論，外界多半認為是北京對於解決「台灣問題」的急迫性，二是中美在「台灣問題」博弈角力最終可能朝向破局。

陸方面是否會設置「戰略防護欄」，把風險危害降低，又或者選擇另一種局面，牽動台海局勢變數極大，尤其半導體產業界更加憂心，一但開戰將再次衝擊全球。