PTT八卦鄉民一面倒力挺「國台辦」譴責民進黨：聽到台灣民心

▲ 國台辦發言人馬曉光，譴責蔡英文在「世界民主運動大會」的講話。（圖／記者任以芳攝）

記者林彥臣／綜合報導

國台辦26日舉辦中共二十大後首場記者會，針對蔡英文在「世界民主運動大會」的講話，發言人馬曉光指出，民進黨當局對內實施綠色恐怖，排斥打壓異己，無所不用其極，他們有何資格來談民主。相關話題在PTT八卦板引發熱烈討論，並且幾乎一面倒力挺國台辦說法，認為這個論述無法反駁。

蔡英文25日世界民主運動出席開幕式時表示，近年來台灣面對來自中國日益升高的威脅，從軍事恫嚇、網路攻擊、經濟脅迫到灰色地帶活動和影響力操作。

她接著表示，然而台灣人民即使面對持續不斷的威脅，卻從未迴避來自威權干預的挑戰，「相反地，我們迎頭面對挑戰，並對抗試圖破壞得來不易的民主的勢力，現在願與各位分享我們堅韌的故事，也學習各位的經驗。」

▲PTT鄉民力挺國台辦譴責民進黨的發言。（圖／翻攝自PTT）



許多PTT八卦板鄉民討論相關新聞時，認同國台辦的國法，「支持國台辦說實話」、「國台辦加十分」、「厲害哦，好像有聽到台灣民心？」、「這次不能反駁」、「中共至少沒偽君子說自己民主」、「這次我同意，民進黨憑什麼說民主」。

但是也有人反駁表示，「你中共連講出民主兩個字都更沒資格吧」、「沒有民主的中國有資格說民進黨？」、「八卦板不演了，為了反DPP，國台辦都能推爆」、「八卦版真令人噁心呢」、「對八卦板來說國台辦>蔡英文」。

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