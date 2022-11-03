女被離婚夫綁架活埋　「手上Apple Watch報案」警：聽到低沉哭聲

▲女子被丈夫攻擊時，Apple Watch幫忙報案。（圖／翻攝自Lacey Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州42歲女子Young An，被53歲丈夫蔡敬安（音譯，Chae Kyong An）綁架活埋，奄奄一息時靠著手上Apple Watch報案。警方接起電話發現有女子疑似遭遇不測，後來前往現場，才找到被活埋差點死亡的Young An。

萊西市(Lacey)警方表示，蔡敬安被控為了財務問題，上月16日晚間綁架正在打離婚官司的妻子Young An，將人用膠帶綁起來後刺傷，丟入家附近樹林一個約48公分的淺坑中活埋。

Young An在家遭到丈夫攻擊時，手上配戴的Apple Watch成功幫她撥打電話報案，然而她手腳被綁住、嘴巴也被塞住，導致警方接起電話時她無法出聲求救，不過警方最後仍注意到她低沉的哭泣聲，察覺可能有案件正在發生，立即派人前往通話地址查看。

蔡敬安後來注意到妻子手上的Apple Watch，暴力把手錶砸壞後，開車把人載到樹林中活埋。Young An表示，她被活埋後，仍可以聽到丈夫在附近走動的聲音，後來在淺坑中待了好幾個小時才成功把膠帶解開，最後自行從土坑中爬出來獲救。

警方後來在森林中一小木屋找到Young An，她一見到警方就大喊「我丈夫想殺了我，救救我」。警方約6小時後找到躲藏的蔡敬安，同時在案發現場找到黏有膠帶的Apple Watch碎片，蔡敬安本月1日出庭，對於被指控的一級謀殺未遂罪、一級家庭暴力綁架與一級家暴罪均不認罪，本案將於16日再次開庭。