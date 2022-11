美國民主受攻擊！拜登：共和黨人拒選舉結果　會讓美國走向混亂

▲美國總統拜登。(圖/達志影像/美聯社)

中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國期中選舉進入選前最後一週,總統拜登今天發表演說,警告說美國民主正遭受攻擊,還說部分共和黨候選人拒絕接受選舉結果,會「讓美國走向混亂」,呼籲全民捍衛民主。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)和法新社報導,拜登今天在演說中表示:「美國各個層級公職都有候選人競選…有人不會承諾接受他們參與的選舉結果。」

他說:「這是讓美國走向混亂的道路,前所未見,不但不合法,也一點都不符合美國的精神。」

民主黨籍的拜登今晚在國會大廈附近的聯邦車站(Union Station)發表演說,意在指涉2021年1月6日國會大廈遭遇的攻擊事件,當時前總統川普支持者試圖打斷拜登勝選的認證程序。

他表示:「誠如我先前所言,你不能只有在勝選的時候才愛你的國家。」

拜登的演說將國家的嚴峻情勢歸咎於川普,指控他羅織謊言,而這個謊言已經蔓延到一個已經導致針對性暴力的陰謀網絡裡。

拜登指出:「這種針對不過是在盡忠職守的民主黨人、共和黨人和無黨派官員的威脅和暴力,是為了權力和利益羅織的謊言所累積的後果,陰謀和惡意的謊言,為了製造憤怒、仇恨、尖酸刻薄甚至暴力而一再重複的謊言。」

LIVE: Tune in as I deliver remarks on preserving and protecting our democracy.⁰https://t.co/P8jYSWp6ms