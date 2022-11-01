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7男下藥迷昏伴侶玩換妻　女手機看到「自己裸照」才發現被性侵7年

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲7名男子竟然對自己妻子下藥，再交換伴侶進行性侵。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

新加坡發生一起誇張性侵案，7名男子透過網路論壇結識後，為了滿足換妻癖好，竟然偷偷對妻子下藥，再互相交換性侵對方伴侶，恐怖獸行長達7年受害者才終於發現。本案日前開庭，7男中目前4名被告已對被指控的串謀性侵罪認罪。

當地媒體報導，為保護受害者身分，法庭沒有對外公布4名被告姓名，僅以K、L、M 和 N等代號稱呼，4名男子被控2010年至2018年間，偷偷對自己的配偶下藥，把人迷昏後拍攝裸照傳給其他人分享，甚至趁機換妻性侵。

法庭資料顯示，與4名被告一同在論壇上結識的41歲J男，2013年2月趁妻子身體不舒服時，下藥把人迷昏，再讓44歲的K男進門性侵，並在臥室安裝針孔攝影機偷拍，J男的妻子直到2020年1月在丈夫手機中，發現他與其他男子交流自己的裸照，事件才終於曝光。

警方調閱聊天紀錄發現，K男與J男不但下藥互相性侵對方伴侶，聊天時還用粗魯語言形容自己妻子，甚至嘲笑受害者，「無論她們以為自己有多精明，最後還不是給男人玩弄」。

其他3名被告L、M與N男，也都曾在2010年至2018年期間獲得J男邀請，上門性侵J男妻子，而除了4名被告與J男外，另外還有O男與P男也曾參與換妻性侵。

一共7名男子涉及這起換妻性侵案，誇張惡行讓檢察官痛批「史無前例」與「可惡」，要求對K男、M男判處19年至23年監禁與24下鞭刑，對L男求處11年至16.5年刑期，N男求處17至21年監禁與24下鞭刑。

案件目前仍在審理中，另外涉案的J男與O男案件尚未開庭，而P男已於今年1月認罪，被判入獄3年。

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