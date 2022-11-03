14歲就結婚！61歲男自爆「性欲太強」　狂娶80女還想再結第88次婚

▲男子自稱結過87次婚，還有計劃再結第88次。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

印尼61歲男農民卡恩(Kaan)近來自爆，自從14歲首次結婚的他，竟然在47年內一共結過87次婚，誇張經歷讓他成為爆紅人物。老當益壯的他透露，雖然自己年紀不小，但是多虧了自製的「神奇藥水」，讓他與老婆相好時仍是一尾活龍，性生活十分美滿。

來自西爪哇省Majalengka區的卡恩表示，他第一次的婚姻發生在14歲，娶了比他大2歲的妻子，讓他初次嚐到婚姻的美好，雖然2人個性不合，讓這段婚姻只維持2年，但他沒有因此就對婚姻失望，後來竟然一共結了87次婚，且和其中6名妻子共同撫養7名孩子。

雖然結婚次數多達87次，不過卡恩澄清，其中有許多都是與前任復合，所以硬要算清楚的話，妻子的正確人數可能約80人左右，其中46人年紀比較輕，其餘與他同年，有些婚姻僅維持幾個禮拜就結束，但也有長達10年以上的婚姻，近來他與上任前妻重修舊好，有計畫再結第88次婚。

外界好奇卡恩是如何吸引這麼多女性，他表示，因為他對待每段戀情都很認真，而且性需求很大，不想玩弄別人感情所以乾脆結婚，雖然現在年事已高，但他靠著自製的神奇藥水，仍能在床上讓老婆滿足，又對每個孩子都很好，才會讓許多前妻離婚後仍忘不了他，甚至願意和他多次再婚。

卡恩雖然很喜歡結婚，然而他卻勸別人千萬不要模仿他，因為要牽掛的前妻太多，女人問題常常讓他晚上睡不好、飯也吃不好，「我其實是一個不良示範，大家千萬不要和我一樣，把我的故事當成一個教訓就好」。