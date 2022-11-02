16歲女被大型獵犬撕咬　鄰居想救也被追殺：6狗緊緊壓在她身上

▲少女被所養的卡斯羅犬攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國南加州發生寵物犬攻擊事件，警方接到報案，一名16歲少女在家被所養6隻大型犬攻擊，送醫發現頭部、身體和手臂多處都有嚴重撕裂傷，目前已被送醫搶救，她的母親也被咬傷，所幸傷勢沒有危及生命。

文圖拉郡(Ventura County)消防局上月30日下午3時30分左右接到報案，16歲少女在千橡市(Thousand Oaks)家中被6隻獵犬攻擊，傷勢嚴重被送往醫院，後來確認攻擊她的犬種是卡斯羅犬(Cane corso)，是古義大利獒犬的品種改良犬。

男鄰居表示，他在院子時突然聽到狗叫聲和少女尖叫聲，查看發現少女正在遭到攻擊，「我看到那名少女倒在地上，一群狗緊壓在她身上，她的媽媽試圖保護她，但是狗仍然在努力攻擊」。

男鄰居試圖上前幫忙，然而才走到一半，3隻狗便注意到跑過來追他，嚇得一旁女友大喊「趕快回來」，幸好他成功逃脫，否則後果不堪設想。

文圖拉郡警長奇普斯(Ron Chips)表示，少女傷勢嚴重但有望活下來，母親傷勢比較輕微，消防員抵達現場時，由於6犬攻擊性十分強，他們只好啟動消防車警鈴與手持球棒，才成功把6犬嚇退，目前6狗被拘留在洛杉磯動物管制中心。