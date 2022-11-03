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飛彈來了秒躲地下　南韓公務員「沒發災難簡訊」居民48分鐘後才知

▲▼ 北韓2日發射至少17枚飛彈、100多枚砲彈。（圖／路透）

▲北韓2日發射25枚飛彈和100多枚砲彈，其中1枚飛彈落點距離南韓海岸不到60公里，造成南韓鬱陵島空襲警報大響。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）2日發射多枚彈道導彈，是兩韓分裂以來，首度有導彈落在北方界線（NNL）以南的南韓領海附近。慶尚北道鬱陵島全境發出空襲警報，許多居民只知道警報聲大響，等到時隔48分鐘後才透過疏散廣播得知有飛彈空襲，與此同時，有100多名公務員早在一開始就掌握情況，並自行躲進地下室。

根據《首爾新聞》報導，慶北鬱陵島於當地時間2日上午8時55分許發布空襲警報，警報聲持續了大約3分鐘，是由南韓空軍「航空宇宙作戰本部」向行政單位「中央民防衛警報控制中心」要求後所發布的空襲警報命令。

鬱陵郡一名公務員向媒體揭露，當天剛開始上班不久就聽見空襲警報大作，接收到「是實際發生的狀況，請立即躲避」的訊息後，所有人緊急疏散至地下空間，「有100多名公務員躲在地下，3分鐘後就回到辦公室，因為是初次經歷的事情，所以情況很混亂。」

▲▼ 北韓2日發射至少17枚飛彈、100多枚砲彈。（圖／路透）

▲北韓2日在短短1天之內累計發射了25枚飛彈，創下今年最高紀錄。（圖／路透）

然而，大多數居民只聽見警報聲，卻不知道有飛彈空襲，甚至有民眾聲稱「連警報響了都不知道」。根據行政安全部相關網站透露，當天不只鬱陵郡，整個慶尚北道都沒有向居民發送緊急災難簡訊，只有透過鬱陵郡的地方政府APP通知空襲警報，但發送時間為上午9點8分，等於是警報聲結束後11分鐘才告知剛才有飛彈空襲。

沒有下載政府APP的居民則是更晚才得知情況，鬱陵郡當局接獲大量居民的詢問電話後，約在上午9時43分才播放了疏散廣播，距離最初的警報音響起已過了48分鐘。一名居民怒批，「一想到是實際狀況就覺得心驚膽跳，公務員可以避難，人民就該承受災禍嗎？」

鬱陵島西面的一名70多歲居民說，「不知道警報響了。」住在島上鬱陵邑苧洞里的40多歲民眾也表示，「當時沒有聽到警報空襲，是後來才得知消息。」所幸鬱陵島當地沒有收到彈道飛彈的損害報告，不過有民眾表示，應該以此次事件為契機，改善軍事災難通報系統。

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