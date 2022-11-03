　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩大量射彈　分析：美國該承認北韓是核武國！不能再忽視威脅

▲▼金正恩從9月底至10月初親自指導「戰術核武部隊」訓練，進行高達7次試射。（圖／路透）

▲外媒分析，北韓不斷發射砲彈、飛彈意味著西方國家已不能再忽視核威脅。圖為北韓領導人金正恩過去視察監督導彈試射。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓2日朝東西部海域先後發射25枚飛彈，創今年以來的單日最多紀錄，其中1枚短程彈道飛彈超出北方界線（NNL）26公里，為兩韓分裂以來首次掉落南韓領海附近，南韓總統尹錫悅稱之為「實質領土侵害行為」。外媒分析，這表明西方不能忽視核威脅，更有部分觀點認為，美國是時候承認北韓是一個核武國家了

曾任《觀察家報》與《衛報》政治外交編輯的知名英國記者溫圖爾（Patrick Wintour）撰文分析，美國與南韓空軍10月31日起舉行為期5天的「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合軍演，出動約1600架次軍機，為此美韓年度軍演歷年來最多。作為回應，北韓（朝鮮）在南韓領海附近發射導彈創下兩韓分裂以來落點離南韓最近的一次

▲▼北韓曾於2017年8月29日試射中程彈道飛彈「火星-12型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫圖爾分析，金正恩開發新武器的意圖明顯且認真，幾乎無法被撼動。圖為北韓於2017年8月29日試射中程彈道飛彈「火星-12型」。（圖／達志影像／美聯社）

溫圖爾指出，現在看來，北韓很可能將重啟自2017年以來的首次核試驗，這促使部分人士認為，「美國是時候承認北韓是一個核武國家了。」北韓最高領導人金正恩去年就制定了新武器的5年計畫，將開發較小規模的戰術核彈與攜帶核彈頭的短程導彈，似乎並無任何隱瞞。近兩日以來的最新一輪發射與演習更表明，金正恩的意圖是認真的，沒有任何內、外部因素能讓他改變計畫。

華府方面證實，北韓可能正在向俄羅斯軍隊提供用於攻擊烏克蘭的砲彈。溫圖爾認為，這更加讓人意識到，如今已經很難繼續把北韓問題放在「滿溢出來的待辦事項」清單之中。文章也提到，美國正在觀望北韓是否重新進行核試驗計畫，萬一真的重啟，華府的選擇也很有限。

▲▼北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

▲北韓企圖透過導彈試射，達成核彈頭小型化的發展目標，更輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）上周表示，外界屏息以待，「因為重啟核試代表著再次坐實了一個正在全力推動的核計畫，這在一定程度上令人難以置信，難以置信地令人擔憂。」

溫圖爾認為，世界如今面臨北韓這個亞洲的流氓（rogue）國家，伊朗核協議談判陷入僵局後這個中東神權政府比任何時候都更接近擁有核彈，與此同時，在俄烏戰爭中走投無路的擁核超級大國正在威脅要動用核武庫。這對於正面臨期中選舉的美國總統拜登而言，並不是個好的背景現況。

飛彈來了秒躲地下　南韓公務員「沒發災難簡訊」居民48分鐘後才知

白宮：北韓秘密提供俄羅斯大量砲彈　用於對付烏克蘭

北韓昨射25枚飛彈「1天狂燒24億」！　相當1年進口中國米花費

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
西門町當街捅殺路人！　30歲兇手被抓後突死亡
LIVE／雞排妹19歲爆乳竄紅片瘋傳　高虹安陷｢男友｣風暴
低溫下探1字頭！　一圖看一周降雨趨勢　
宿醉男撞飛26歲OL「硬拉拖走」！　驚人影片曝
驚悚畫面！台中23歲女騎士被凌空勒頸　飛起重摔
快訊／太空人送費城人無安打！　世界大賽G4強勢扳平
新北16歲高職生當街被砍！　3煞落網曝原因
「黑衣人」包圍育成高中！　校方回應了　
公廁性侵15歲少年！藏巨量不雅照　國道淫警下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大台裔女警楊子信葬禮　逾2千人送最後一程

北韓今射「火星-17」洲際飛彈失敗！　分離後無法正常飛行

梨泰院踩踏警方慢半拍！高層在家「漏接電話」　數十死才派人支援

Google計劃推AI應用程式！簡短描述就可生成圖像　緩推出原因曝

求愛1個月遭拒釀殺機！　他惱羞槍殺「小8歲女同事」

女老師被球棒殺死埋屍公園　2男學生被捕：她給我們爛成績！

美國民主受攻擊！拜登：共和黨人拒選舉結果　會讓美國走向混亂

金正恩大量射彈　分析：美國該承認北韓是核武國！不能再忽視威脅

拜登拚連任撩落去　美期中選舉競爭白熱化

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」：我不喜歡一夜情和買春

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

加拿大台裔女警楊子信葬禮　逾2千人送最後一程

北韓今射「火星-17」洲際飛彈失敗！　分離後無法正常飛行

梨泰院踩踏警方慢半拍！高層在家「漏接電話」　數十死才派人支援

Google計劃推AI應用程式！簡短描述就可生成圖像　緩推出原因曝

求愛1個月遭拒釀殺機！　他惱羞槍殺「小8歲女同事」

女老師被球棒殺死埋屍公園　2男學生被捕：她給我們爛成績！

美國民主受攻擊！拜登：共和黨人拒選舉結果　會讓美國走向混亂

金正恩大量射彈　分析：美國該承認北韓是核武國！不能再忽視威脅

拜登拚連任撩落去　美期中選舉競爭白熱化

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」：我不喜歡一夜情和買春

搶修震災路段「施工不慎遭鋼軌擊中」　台鐵4名道班工人受傷

恭喜畢業！《輝夜姬想讓人告白》漫畫連載7年完結灑花　劇場版12月登場

風・Luxury／勞力士當深海霸主　史上第一只鈦合金錶防水11000米

賈永婕報備「陪睡」6字訊息遭撞見！　閨蜜兒驚恐：難道阿姨不紅了

被防疫保單害慘！　有產險業要啟動「第3次現增」

直球對決！林耕仁4靈魂拷問高虹安　曝她在新竹連路都找不到

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

李智漢媽「對遺體人工呼吸」救不回他　抱遺物痛哭：他是我的寶物

一罩多用！助眠、護眼、通鼻　讓「它」陪伴你

泰讚了插旗台中！「皇家芒果糯米飯」變身手搖飲　漸層口感零違和

國際熱門新聞

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

Fed升息3碼！　美股重挫505點

女學生墜樓亡　最後電話打給男友

18歲日女留學生魂斷梨泰院！遺體今返國

懷孕40天出車禍　女昏迷7個月生下女嬰

快訊／北韓再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報

北韓1天射25飛彈　1枚低空短程飛行

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

智慧性手錶1功能救命！她卡死在梨泰院人群僅骨折

波蘭稱防非法移民　俄國飛地加里寧格勒邊界建圍籬

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

更多熱門

相關新聞

北韓昨射25枚飛彈　專家估噴24億元

北韓昨射25枚飛彈　專家估噴24億元

北韓軍事挑釁不斷，昨（2）日接連射彈，儘管南韓軍方派戰機升空，射彈回敬作為警告，北韓仍一路射到下午，不到一天內射出多達25枚各種型號飛彈，創下史上紀錄，估計最高花費達到7500萬美元（約新台幣24.2億元），相當於疫情前一整年向中國進口稻米的開銷。

韓公務員躲空襲「沒發簡訊」居民48分鐘後才知

韓公務員躲空襲「沒發簡訊」居民48分鐘後才知

南韓世界盃大危機？孫興慜動刀

南韓世界盃大危機？孫興慜動刀

白宮：北韓秘密提供俄羅斯大量砲彈

白宮：北韓秘密提供俄羅斯大量砲彈

關鍵字：

南韓北韓彈道導彈北韓射飛彈核試驗核威脅日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

大貓熊團團若過世遺體怎安排？

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！

TOYOTA Yaris台灣明年停產

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

更多

最夯影音

更多
不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面