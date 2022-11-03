技嘉讓永續成為創新進行式！企業內部植入綠色DNA致力研發環境友善產品

▲技嘉科技內建綠色DNA，致力研發環境友善產品。

科技中心／綜合報導

現代IT產業進步飛速、推陳出新，過去可屹立十多年不敗的電子產品，如今短短一兩年就會迎來大躍進，消費者淘汰更新已是常態，間接形成產品生命週期變短，且加速消耗地球資源的生態課題！當國際追求ESG永續理念的聲音此起彼落，全球電腦領導品牌技嘉科技也獲得全球品牌價值調查機構Interbrand頒發「2021台灣國際品牌」的榮耀與肯定，十餘年間不遺餘力推展友善產品，成為永續企業代表的同時，更被肯定當初引領業界愛護地球的遠見。

綠色DNA理念深植企業文化

正向循環促進穩定成長

不忘2009年設立永續藍圖時「由心做起」的理念，技嘉多年來在產品研發上亦持續突破，致力提升效能、創新設計，更以友善包材降低廢棄物、促使無法回收廢棄物總量持續減少，公司內部也發揚「綠色DNA」理念，包括在品牌總部建置永續生態屋頂，發起種樹行動、認養海岸淨灘等活動，以企業本身做起，親力親為友善環境。此舉鼓勵員工一同守護地球，同步也提升強悍的企業力，促使技嘉連續6年營收穩定成長，更榮登「2020富比世最佳雇主排行榜」，彰顯正向循環的企業文化。

▲技嘉科技榮獲第18屆遠見CSR暨ESG企業社會責任獎的肯定。



堅持創新設計

延長產品生命、落實環境永續

技嘉的永續理念可追溯至2006年，從推出在設計上大幅強化穩定性，延長其使用壽命的超耐久主機板開始，隨後多代耐久主機板、動態節能器、水冷散熱主機板，也都以獨特的防硫化設計來提升穩定度，近年，更將原本的晶片組散熱設計，升級為「無風扇解決方案」，解決風扇噪音問題，除了可以避免卡灰塵，時不時就得清理或汰換的問題，為消費者省錢省力，更能有效愛護大環境。技嘉歷年來不斷超越自身與國際規格，持續在產品生命週期各階段導入各種創新材料，透過更新的設計與技術，延長產品生命週期，展現邁向循環經濟、零廢棄的理念核心！



技嘉也在今年9月最新發表的AORUS RTX 4090 Master顯示卡，運用全新的散熱技術，採用仿生鯊魚皮扇葉設計，大幅度地提升散熱效能，亦增加產品的耐用性！截至目前，技嘉全產品線的創新產品技術，不僅累積兩千多項專利，更陸續獲得美國消費性電子展(CES)創新獎、德國Reddot紅點設計獎、IF設計獎等多項國際肯定，不只產品壽命延長，技嘉也進一步思考如何在包裝材料的選擇上，也能堅持永續理念！自2011年開始，技嘉分析包材回收率與成分，務求包材廢棄物每年持續減量，2021年使用的包裝材料包含紙類及塑膠總量，成功較2011年減少49.68%，整體可回收率近五年更維持在95％左右，目前同步也正實行無塑包材的植物複合材料，從細節處即可見技嘉在永續路上的用心和堅持。



永續精神從企業內部做起

植樹減碳、鼓勵員工落實社會責任擴散影響力



內建綠色DNA的技嘉也將永續精神體現於自家位於新店的營運總部。早於2012年，技嘉便有遠見地建置「G-HOME永續生態屋頂」，以台灣原生植物建立微生態系統，周邊建置風力、太陽能和人力發電等永續資源，達成節能減碳省水零廢棄的成果，更實踐企業對於「員工、生活、環境」的核心關懷。2017年，生態屋頂更獲得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，成為全台第一座別具代表性的環境教育場所大樓屋頂。

▲技嘉科技「G-HOME永續生態屋頂」為全台第一座行政院環保署認證的環境教育場所大樓屋頂。



身為國際永續企業的一份子，技嘉也響應聯合國啟動種樹行動，迄今已種植超過8萬棵樹，這些都將成為日後調節氣候、節能減碳的重要關鍵。期間，技嘉也馬不停蹄地在大專院校落實氣候素養教育，並贊助培育千名全球氣候正義大使，讓「守護地球」的理念傳承下去。



跟著企業自主內建綠色DNA的員工，「手」護地球不是光說不練，而是身體力行。多年來主動落實並發起徒步淨街、淨灘活動，累積里程逾千公里，此外也以年為單位，認養海岸、響應還海行動，估計已減少超過兩千公斤的海廢！透過企業內部建置的全新志工平台，也能透過員工參與狀況，搭配完善獎勵機制，讓行之有年的員工更有動力參與志工活動，由內而外擴散永續影響力。

▲▼技嘉科技鼓勵員工在平日也能關注身邊的淨灘、淨街活動，讓永續精神落實在生活中。

重視對環境與消費者的永續承諾

技嘉率先尋求擁有相同理念的供應鏈廠商

守護每一個人的環境，技嘉選擇由自身內外做起，全方面落實永續，並構建一個勞雇友善的環境，甚至也將愛地球的理念延伸至合作夥伴，追蹤供應鏈廠商每年減廢及減碳量，並將其永續績效納入評鑑及採購依據等，以此做為技嘉對於環境與消費者的永續承諾。



技嘉在永續道路上，多年來帶動台灣中小企業團結，建立起台灣科技業的綠色表率。未來技嘉也將持續創新，展現接軌國際的友善永續精神和頂尖的科技研發實力。