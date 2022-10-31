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技嘉Z790主機板搭FORCE記憶體　達成XMP DDR5-7800紀錄

▲▼ 技嘉,DDR5。（圖／技嘉提供）

▲ 技嘉稱成功達成XMP DDR5-7800高速運作。（圖／技嘉科技）

記者樓菀玲／台北報導

技嘉今（31）日公布Z790 AORUS XTREME及Z790 AORUS MASTER主機板搭配TEAMGROUP旗下電競品牌T-FORCE DELTA RGB DDR5記憶體，成功達成XMP DDR5-7800高速運作，證實技嘉主機板絕佳用料、第二代抗干擾遮罩硬體設計及豐富BIOS調校選項等硬體及韌體設計對記憶體穩定性及效能提升的助益，並再次確立技嘉高效能主機板的市場領導地位。

當記憶體頻率提升到一定的數值後，要再往上增加是相當艱難的任務，而這個艱鉅的任務除了要有高效記憶體來達成之外，還需要有性能穩定且用料優異的平台來做為效能的後盾。

在技嘉Z790 AORUS XTREME及Z790 AORUS MASTER等主機板的第二代抗干擾遮罩記憶體線路及低訊號損耗電路版設計加持下，有效降低電路板外部及內部訊號干擾及減損，確保DDR5記憶體以高速進行訊號傳輸，達到更高的DDR5記憶體速度，加上DDR5 Memory Upgrade、XMP 3.0 玩家設定檔…等豐富的BIOS選項加持，為記憶體高效能做好最佳後盾，讓T-FORCE DELTA RGB DDR5達到XMP DDR5-7800的高速表現，同時相關記憶體訊息，也已收錄在主機板記憶體相容列表中，玩家可以進一步查閱相關資訊，以獲得Z790平台的最佳效能搭配。

技嘉科技表示：「為玩家提供高效能產品，一直是技嘉努力的目標，我們的Z790 AORUS XTREME及Z790 AORUS MASTER等主機板在絕佳用料及豐富功能的神助攻下，讓T-FORCE DELTA RGB DDR5記憶體啟動XMP DDR5-7800高效能，不但印證技嘉提供玩家優質產品的初心沒錯，更確認技嘉與TEAMGROUP的合作能提供玩家極致的效能體驗。」

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