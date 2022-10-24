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技嘉發表Instant 6GHz技術　i9-13900K無痛衝上6GHz

▲▼技嘉發表Instant 6GHz技術。（圖／翻攝自技嘉官網）

▲ 技嘉發表 Instant 6GHz 技術。（圖／翻攝自技嘉官網）

記者樓菀玲／台北報導

技嘉在今（24）日發表為Intel Core i9-13900K 處理器設計的 instant 6GHz 技術。玩家只要更新升級最新 Z790 主機板 BIOS，並簡單開啟相關選項，便可輕鬆將Intel Core i9-13900K的效能核心進行6GHz效能最佳化，相較於原本 Turbo Boost 模式，技嘉Instant 6GHz技術可進一步榨出處理器的隱藏能力，讓單一核心效能提升達3％，讓玩家搶先在今日體驗未來升級版處理器的極致表現。

Intel在日前發表最新13代Core i9-13900K處理器，並成為玩家超頻的最新利器，為了讓玩家可以用更簡單的方式獲得更多效能提升，技嘉特別研發出最新的Instant 6GHz技術，只要玩家將技嘉Z790主機板升級到最新版BIOS，並簡單啟用BIOS中的Instant 6GHz選項，系統便會自動調校處理器的電壓及電壓修正曲線（Vcore Load Line Calibration）並自動偵測出兩個最佳效能核心，以6GHz的高頻率運作，進一步提升處理器效能，提供單一效能核心3％的效能提升。讓玩家體驗宛如獲得超頻版i9-13900K處理器一般的喜悅。

目前技嘉支援Instant 6GHz技術的Z790主機板BIOS已上傳到技嘉官方網站，玩家可進行透過技嘉提供的Q-Flash及Q-Flash Plus等方式進行升級，並輕鬆開啟相關選項。

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