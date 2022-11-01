企業界奧斯卡揭獎！海尼根台灣獲國家級「優良外商」肯定

▲海尼根台灣獲得第76屆金商獎的優良外商獎，期盼將永續發展融入企業運作，釀造更美好的台灣。

圖、文／海尼根台灣提供

中華民國商業總會於今（1）日舉辦慶祝第76屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，該獎為國內重要的國家級企業選拔獎項之一，有著「企業界奧斯卡」的美譽。海尼根台灣憑藉深耕台灣20年，持續以地球、人類、繁榮三大目標，將永續發展融入企業運作，釀造更美好的台灣，今年稍早更完成併購台灣酒廠落地生產的首例，加深在地發展。首次參賽即獲得「優良外商獎」殊榮，日前接受總統蔡英文與行政院、立法院院長表揚，海尼根台灣總經理吳建甫也代表優良外商致詞，表示：「企業不能只是追求營收成長，我們必須與政府、產業攜手，互利共生才能走得更加長遠。」

「金商獎」主要表彰對台工商繁榮貢獻至鉅的經營者、外商和駐台商務單位，其中「優良外商獎」遴選須經政府投資、貿易、外國駐華商會、民間重要公協會等單位推薦，並經環保、勞工等單位審核評選，能獲選的優良外商，都是國際知名的重要跨國公司。海尼根台灣總經理吳建甫表示，「永續從來就不是我們的任務之一，而是企業的DNA。」今年海尼根台灣成為國際酒商併購台灣酒廠、落地生產的首例，就是用行動支持永續最好的展現；未來在地生產除了能夠持續提供消費者喜愛的產品，更能進一步將永續發展融入企業營運。

近年來，海尼根台灣不斷展開永續進行式，試圖通過可再生能源，實現碳中和及永續採購，盼在2030年達成垃圾零掩埋；同時加快實現負責任飲酒宣導，以人類、地球、繁榮三大目標，成為永續經營的領導企業，釀造更美好的台灣。