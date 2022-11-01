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花蓮環保志工名不虛傳！　全國群英會競賽...勇奪2特優佳績

▲▼花蓮環保志工代表隊與各縣市代表隊同場交流，最終獲得2項特優佳績，為花蓮爭光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保志工代表隊與各縣市代表隊同場交流，最終獲得2項特優佳績，為花蓮爭光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國環保志（義）工群英會10月29日在高雄市鳳山運動園區體育館舉行，花蓮縣環保志工代表隊由環保志工大隊長陳智寬率領舞鶴翱翔隊、環境教育大使服務隊以及瑞美良環保志工隊，分別參加環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰及資源分類王等競賽，最終獲得2項特優佳績為花蓮爭光。

▲▼花蓮環保志工代表隊與各縣市代表隊同場交流，最終獲得2項特優佳績，為花蓮爭光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環保志工代表隊在舞鶴翱翔隊熱情有勁的啦啦隊加油聲中，鼓舞全隊的士氣，發揮平日宣導環境教育的能量，於環保金頭腦競賽脫穎而出，為花蓮縣取得特優；瑞美良環保志工隊在環境保衛戰的項目，展現優質的環境素養並為花蓮縣取得第2個特優。

▲▼花蓮環保志工代表隊與各縣市代表隊同場交流，最終獲得2項特優佳績，為花蓮爭光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼環保志工獲獎後開心大合照。

今年全國環保志（義）工群英會，花蓮縣代表隊在4項競賽皆全力以赴，共獲得環保金頭腦、環境保衛戰等2項特優，令全國各縣市志工伙伴們留下深刻的印象。花蓮縣代表隊更藉由競賽凝聚花蓮縣環保志工的向心力，彼此相約明年要再參加，讓花蓮縣環保志工的熱情與活力，持續在全國賽發光發熱。

▲▼花蓮環保志工代表隊與各縣市代表隊同場交流，最終獲得2項特優佳績，為花蓮爭光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環境保護局表示，感謝花蓮縣環保志工代表隊的無私付出，讓花蓮縣環保志工的旗幟得以在高雄市鳳山飄揚，希望他們為環保工作奮戰的身影，能夠影響更多的有志之士，投入環保工作，讓環境永續的友善行為，能永遠成為花蓮的日常。

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