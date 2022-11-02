搶旅展商機！高鐵假期祭超殺優惠　滿5千「送2張車票5折券」

▲高鐵。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

「2022台北國際旅展」11/4周（五）登場，高鐵祭出超值優惠拚年底國旅高峰，推出「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車加時不加價」、「不老玩家」三大主題產品，在旅展下單，每名旅客贈高鐵假期1千元抵用券，單筆滿5千元再送「標準車廂對號座5折乘車券」2張，滿萬元就送4張。

高鐵在台北旅展期間推出「高鐵假期」三大指定產品，即日起至12月29日購買，依高鐵車票佔位人數，每人送1千元旅遊抵用券，可指用明(2023)年3月底前「高鐵假期」行程。高鐵線上旅展也推出「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項優惠。

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▲高鐵推出旅展優惠。（圖／記者李毓康攝）

高鐵於台北旅展參展攤位設在南港展覽館1樓J904區，呼應「永續旅遊」主題，今年導入綠色思維，攤位採開放式設計，運用可重複使用設備、數位影像取代大型輸出等，整體主軸以「高速慢活」高鐵旅行特色為出發，鼓勵旅客搭乘最快速、最環保綠色運具，「快快抵達、慢慢快活」。

今年高鐵攤位更連結首次參展的「台灣鐵道觀光協會」攤位，將阿里山林鐵火車的意象直接搬入會場，突顯台灣高鐵希望成為鐵道旅遊領導品牌的願景，更積極結合鐵道同業，推動鐵道觀光旅遊蓬勃發展。