遭詐團餵毒痛毆1月…26名男女每天共食一碗麵！惡煞成員也曾受虐

記者陳雕文／新北報導

恐怖循環！26名中南部的男女北上求職，遭詐騙集團囚禁在新北淡水一處社區大樓內，眾人被上手銬腳鐐塞在5坪的小房間，遭受電擊棒虐打近一個月，且所有人每天只能共食一碗泡麵！詐團還在麵中摻毒品FM2讓飢餓的眾人入睡，更令警方咋舌的是，其中一名集團成員先前也是求職被詐團囚禁虐待的受害者！

▲被害人遭囚禁，手銬腳鐐套超緊，都磨掉了一層皮。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，淡水警方於本月1日接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，因此警方荷槍實彈前往新市鎮社區大樓救人，在屋內查獲主嫌19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名男子。

警方在屋內發現遭控制的26名被害人，其中年紀最大的58歲，最小為23歲。被害人們都被手銬、腳鐐緊緊銬住，肢體都有明顯外傷，而整間房間用辣椒水噴灑造成呼吸困難。警方還查扣二級毒品安非他命、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺12本及提款卡44張等證物。

▲▼26位民眾求職遭囚禁在5坪小房間，警方將他們救出安置。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，呂男等人在臉書社群網站或發送簡訊徵才，廣告打著5至20萬的高薪為噱頭，吸引民眾應徵，當被害人面試交出存摺及證件時立即被沒收，並囚禁在淡水新市鎮某社區大樓內，直到被害人的帳戶都變成警示帳戶了才放人。集團每天僅提供一餐，而這一餐還是讓26人合吃一碗麵！假如被害人稍有反抗或不聽從指示，就會用電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐。

▲鄧姓男子（紅圈處）過去也曾遭詐騙集團囚禁、凌虐，沒想到他竟選擇加入集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

更令警方驚訝的是，集團中的鄧姓男子過去也是網路求職者，同樣被詐騙集團囚禁、電擊棒凌虐，最後竟被調教成同夥，也拿起電擊棒虐待其他被害人。全案訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害，以及使人為奴隸等案移請地檢署偵辦。

▼警方查獲相關證物。（圖／記者陳雕文翻攝）