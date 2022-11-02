　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭詐團餵毒痛毆1月…26名男女每天共食一碗麵！惡煞成員也曾受虐

記者陳雕文／新北報導

恐怖循環！26名中南部的男女北上求職，遭詐騙集團囚禁在新北淡水一處社區大樓內，眾人被上手銬腳鐐塞在5坪的小房間，遭受電擊棒虐打近一個月，且所有人每天只能共食一碗泡麵！詐團還在麵中摻毒品FM2讓飢餓的眾人入睡，更令警方咋舌的是，其中一名集團成員先前也是求職被詐團囚禁虐待的受害者！

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲被害人遭囚禁，手銬腳鐐套超緊，都磨掉了一層皮。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，淡水警方於本月1日接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，因此警方荷槍實彈前往新市鎮社區大樓救人，在屋內查獲主嫌19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名男子。

警方在屋內發現遭控制的26名被害人，其中年紀最大的58歲，最小為23歲。被害人們都被手銬、腳鐐緊緊銬住，肢體都有明顯外傷，而整間房間用辣椒水噴灑造成呼吸困難。警方還查扣二級毒品安非他命、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺12本及提款卡44張等證物。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼26位民眾求職遭囚禁在5坪小房間，警方將他們救出安置。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，呂男等人在臉書社群網站或發送簡訊徵才，廣告打著5至20萬的高薪為噱頭，吸引民眾應徵，當被害人面試交出存摺及證件時立即被沒收，並囚禁在淡水新市鎮某社區大樓內，直到被害人的帳戶都變成警示帳戶了才放人。集團每天僅提供一餐，而這一餐還是讓26人合吃一碗麵！假如被害人稍有反抗或不聽從指示，就會用電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐。

▲▼囚禁（紅圈處）。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鄧姓男子（紅圈處）過去也曾遭詐騙集團囚禁、凌虐，沒想到他竟選擇加入集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

更令警方驚訝的是，集團中的鄧姓男子過去也是網路求職者，同樣被詐騙集團囚禁、電擊棒凌虐，最後竟被調教成同夥，也拿起電擊棒虐待其他被害人。全案訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害，以及使人為奴隸等案移請地檢署偵辦。

▼警方查獲相關證物。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼淡水。（圖／記者陳雕文翻攝）

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／嘉義市長候選人猝逝　中選會公告：停止選舉
周五起連3天濕涼　「跌破20°C↓」放晴時間曝
快訊／新北男當街遭2煞狠砍　一身血痛苦報案
獨／陳雅琳驚傳住院！請辭華視台長7次終卸任
26名男女每天共吃1碗泡麵！　被囚淡水大樓狂虐
230萬戶可減稅！　所得稅基本生活費調高至19.6萬
快訊／空少遭保時捷撞爆頭慘死　酒駕富商75萬交保
候選人猝逝「不是染疫」　妻沉痛曝死因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不只猛男還有「超胸」女先鋒　噴火級2023台南消防月曆開送了

新竹市驚見幽靈人口飄進選區　里長候選人祭「千元遷戶口」慘了

快訊／新北男當街遭2煞狠砍+噴辣椒水　一身血痛苦報案

控林智堅論文犯《著作權法》　法官禁旁聽...一件事讓律師傻眼

彰化學校工地挖出白骨...頭蓋骨不見了！　法醫將再度勘驗骨骸

快訊／空少遭保時捷撞爆頭慘死　酒駕富商「外套遮臉」75萬交保

印假文宣攻擊對手...板橋前里長之子遭拘提　《選罷法》函送

遭詐團餵毒痛毆1月…26名男女每天共食一碗麵！惡煞成員也曾受虐

台中外送員高速撞「執勤闖紅燈救護車」　人車噴飛再撞3車

新北小貨車突冒煙急停加油站旁　員工嚇到拿滅火器狂噴

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

不只猛男還有「超胸」女先鋒　噴火級2023台南消防月曆開送了

新竹市驚見幽靈人口飄進選區　里長候選人祭「千元遷戶口」慘了

快訊／新北男當街遭2煞狠砍+噴辣椒水　一身血痛苦報案

控林智堅論文犯《著作權法》　法官禁旁聽...一件事讓律師傻眼

彰化學校工地挖出白骨...頭蓋骨不見了！　法醫將再度勘驗骨骸

快訊／空少遭保時捷撞爆頭慘死　酒駕富商「外套遮臉」75萬交保

印假文宣攻擊對手...板橋前里長之子遭拘提　《選罷法》函送

遭詐團餵毒痛毆1月…26名男女每天共食一碗麵！惡煞成員也曾受虐

台中外送員高速撞「執勤闖紅燈救護車」　人車噴飛再撞3車

新北小貨車突冒煙急停加油站旁　員工嚇到拿滅火器狂噴

京城銀10月轉虧為盈！賺1.51億元　累計EPS站回1元大關

快訊／黃紹聰猝逝　中選會宣布：停止嘉義市長選舉

不只猛男還有「超胸」女先鋒　噴火級2023台南消防月曆開送了

新電視被摔爆！送貨員來安裝「吐露1句話」媽驚：經濟奇蹟靠貓了

鄭州喊解封…劉樂妍社區卻「加裝扎人鐵絲網」　她嗨喊：我真安全

交部公告廢除！　「拒量體溫罰1.5萬、發燒搭車禁令」11／7走入歷史

綠籲選民終結黑金政治　許淑華諷：選情低迷只能服「白虎湯」拚搏

永豐銀連4年挺籃球賽事！　今冠名贊助桃園雲豹職籃　

新竹市驚見幽靈人口飄進選區　里長候選人祭「千元遷戶口」慘了

韓流再現選情緊張了！黃捷重現「雄女制服妹」全力拉抬學姊

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

社會熱門新聞

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

即／新北98歲嬤5樓墜落　手腳變形慘死

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

26人求職被囚5坪房　1天吃1餐還遭虐打

原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

即／割斷稍來步道引導繩　兇手抓到了！

桃園竹圍漁港驚見全裸女屍　附近尋獲死者機車

鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

醉後撞死空少！凱燕富商是「4公司負責人」

他花110萬台幣買20萬「舊美鈔」　假的啦

建中生上名校　家教酸「花錢買學歷」遭訴

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

蘇花公路坍方畫面曝光！空降「石塊巨瀑」15秒

更多熱門

相關新聞

26人求職被囚5坪房　1天吃1餐還遭虐打

26人求職被囚5坪房　1天吃1餐還遭虐打

26名來自中南部的民眾（7女19男）北上求職，遭詐騙集團囚禁在新北市淡水區新市鎮一處社區大樓內，所有人被上手銬腳鐐塞在5坪的小房間內，直到其中一名受害者的父親報案，警方才趕緊前往救人並逮捕8嫌，事後透露這種案件要民眾報案才知道，顯示警方偵辦詐騙的科技與能力有限，民眾只能自求多福。

合作防駭打詐　台新金與調查局簽資安備忘錄

合作防駭打詐　台新金與調查局簽資安備忘錄

誆投資靈骨塔狠撈1600萬　詐騙情侶檔買豪車、名牌包

誆投資靈骨塔狠撈1600萬　詐騙情侶檔買豪車、名牌包

他賣存摺又反悔　遭毆打跳2樓斷腳求救

他賣存摺又反悔　遭毆打跳2樓斷腳求救

想賺大錢婦匯800萬！銀行警員聯手阻詐

想賺大錢婦匯800萬！銀行警員聯手阻詐

關鍵字：

淡水新市鎮求職詐騙集團囚禁

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面