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快訊／詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅

▲▼無縣市最新消息。

記者陳雕文、柯沛辰／新北報導

新北市淡水警方1日破獲一個詐騙集團囚禁凌虐求職者，並救出26名受害者。經成立專案小組擴大追查，發現詐騙團夥在桃園市中壢還有一處據點，因此今晚（3日）前往攻堅，再次成功救出32名被害人，並逮捕8名詐團成員，全案持續清查中。

專案小組3日晚間7點前往中壢區青峰路一處社區大樓，調閱監視器後確認犯嫌、被害人在屋內，經報請檢察官指示搜索後，立即破門逮捕張姓主嫌在內等8名嫌犯，救出32人，並查獲束帶、甩棍、電擊棒及手銬等凌虐器具。

警方護送傷者就醫後，除了替其他被害人製作筆錄，也將幾名嫌犯帶回警局，但因夜間停止偵訊，目前正在擴大清查其餘涉案犯行。

淡水警方1日接獲一名父親報案，稱兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團囚禁凌虐，因此當晚荷槍實彈前往新市鎮社區大樓救人，逮捕平均年紀僅20出頭歲的8名男姓主嫌，並救出26名被害人，其中年紀最大58歲，最小23歲。

警方初步調查，呂姓主嫌等人透過臉書或手機簡訊徵才，以5至20萬的高薪為噱頭，吸引民眾應徵，再趁被害人面試交出存摺及證件時扣押，將人囚禁於淡水新市鎮某社區大樓內。之後，犯嫌會要求被害人臨櫃申請網路銀行作為詐騙人頭帳戶，以此提取騙來的贓款。

▼先前在淡水獲救的被害人，手腳都被鐐銬磨掉一層皮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼新北警方1日查獲安非他命、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺及提款卡等證物。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼淡水。（圖／記者陳雕文翻攝）

 

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