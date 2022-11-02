26人求職被囚淡水大樓5坪房　手銬腳鐐「1天吃1餐」還遭電擊虐打

記者陳雕文／新北報導

26名來自中南部的民眾（7女19男）北上求職，遭詐騙集團囚禁在新北市淡水區新市鎮一處社區大樓內，所有人被上手銬腳鐐塞在5坪的小房間內，直到其中一名受害者的父親報案，警方才趕緊前往救人並逮捕8嫌，事後透露這種案件要民眾報案才知道，顯示警方偵辦詐騙的科技與能力有限，民眾只能自求多福。

▲被害人遭囚禁，手銬腳鐐套超緊，都磨掉了一層皮。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，淡水警方於本月1日接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，因此警方荷槍實彈前往新市鎮社區大樓救人，在屋內查獲主嫌19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名男子。

警方在屋內發現遭控制的26名被害人，其中年紀最大的58歲，最小為23歲。並查扣第二級毒品安非他命、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺12本及提款卡44張等證物，全案訊後依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品、傷害，以及使人為奴隸等案移請地檢署偵辦。

▲被害人遭毆打受傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

被害人們都被手銬、腳鐐緊緊銬住，導致眾人都有明顯外傷，而整間房間用辣椒水噴灑造成呼吸困難；詐騙集團一天僅提供一餐，假如被害人稍有反抗或不聽從指示，就會用電擊棒或球棒毆打、菸頭燙身體等方式凌虐。

▲警方查獲相關證物。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，呂男等人在臉書社群網站或發送簡訊徵才，廣告打著5至20萬的高薪為噱頭，吸引民眾應徵，當被害人面試交出存摺及證件時立即被沒收，並囚禁在淡水新市鎮某社區大樓內，犯嫌要求被害人臨櫃申請網路銀行作為詐騙人頭帳戶，並將詐騙得手的錢匯入網銀帳戶再提取。

資深刑警表示，現在已經沒有挨家挨戶的戶口查察勤務，除非是被列管的人口，因此像這種被囚禁的案件根本無解，必須要被害人能逃出來，或是被害人的家人察覺有異狀報案，警方才會知道。而這種被詐騙集團囚禁的狀況，通常很常發生在郊區的民宿或民宅。

▼受害者遭菸、電擊棒虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）