鄭州富士康封了！所在航空港區「全域靜默7天」　居民足不出戶

▲鄭州富士康逃亡畫面。（圖／翻攝自小紅書）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南鄭州疫情嚴峻，富士康所在的航空港區今（2）日午時起，實行7天全域靜態管理，一般市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，一律足不出戶。

鄭州航空港區宣佈，11月2日12時~11月9日12時期間，實行7天全域靜態管理，期間全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動；全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市運營、醫療救治保障及疫情防控工作車輛外，公交、計程車、網約車等一律停運，其它車輛禁止上路行駛。

通知寫道，靜態管理期間，除防疫和維護城市基本運行的人員外，全區所有行政事業單位人員全部居家辦公，或轉為志願者，參與核酸檢測和社區服務工作；除重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。

另外，除承擔保供保障任務的超市、藥店外，其他商戶一律暫停營業；其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫等外一律足不出戶。

▲防疫人員在消毒。（圖／翻攝河南日報）



通知要求，全區所有社區（村）、單位實行「封閉式管理」，居民不聚集、不流動、不出門；期間，每天進行一次全員核酸檢測，由屬地疫情防控指揮部安排流動採樣人員到社區採樣。

通知強調，凡不參加核酸檢測的人員，一律彈窗處理並賦黃碼；造成嚴重後果的，依法追究法律責任，「請廣大人民群眾相互告知、主動配合，早日取得我區抗疫鬥爭的勝利。」