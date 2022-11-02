快訊／本土+33116、死亡+53　30多歲臥床女住院感染「確診10天亡」

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增33116例本土個案，另增68例境外移入，確診個案中新增53例死亡。死亡個案最年輕為30多歲女性，沒接種疫苗，本身有慢性疾病長期臥床。9/20因為肺炎、泌尿道感染住院，後來於10/21出現發燒、濃痰，快篩陽性確診，隔天轉入隔離病房，後續因為新冠肺炎合併敗血性休克，10/30死亡。

指揮中心今日公布國內新增33116例本土個案，和上周同日相較下降17.7%；至於縣市分布方面，以新北市5882例最多，接著依序是台中市4613例、高雄市4205例、桃園市3538例、台南市2937例、台北市2864例。今日也新增通報168例中重症，當中有110例中症、58例重症。



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▲11/2新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案年齡分布30多歲到90多歲，當中最年輕為一名30多歲女性，沒有接種疫苗，有慢性神經系統疾病，氣切、長期臥床，9/20因為肺炎、泌尿道感染住院，當時陰性，10/21出現發燒、濃痰，快篩陽性確診，隔天轉入隔離病房，後續因為新冠肺炎合併敗血性休克，10/30死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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