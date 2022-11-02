藍批高端「一塊錢都嫌貴」　綠營：疫苗效用由專家認定不是國民黨團

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

高端日前公布政府採購疫苗價格，一劑平均840元，國民黨團2日質疑，公開價格是為民進黨台北市長候選人陳時中解套，且高端疫苗連一塊錢都嫌貴。對此，民進立院黨團2日回應，要公布疫苗價格是國民黨要求，現在公佈又說是配合陳時中選情，那到底要不要公佈，且疫苗保護力是科學問題，交給專家來做決定，而不是由國民黨團決定疫苗有無效用。

對於高端議題，民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，要公布疫苗價格是國民黨要求，現在公佈又說是配合陳時中選情，那到底要不要公佈，不要為了破壞國產疫苗推動每天找理由。

對於藍營指高端「一塊錢都嫌貴」，羅致政指出，疫苗保護力是科學問題，這點國民黨團說的沒錯，那就交給專家、衛福部來做決定，而不是由國民黨團決定疫苗有無效用。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀則表示，疫苗研發跟審核過程中都有頂尖的國際期刊數據發表，這是相關資料參考的部分，當然衛福部手上有更多詳細資料。

林靜儀指出，台灣是國際中疫苗選擇權相對多的國家、至少有4種疫苗可以接種，AZ、莫德納、BNT或高端疫苗都各有優點，也有某些人無法承受的副作用。尤其高端屬於次蛋白疫苗，是某些對於特定疫苗成份有過敏或不良反應的人而言，是唯一一款可以接種的疫苗。若國民黨要將高端疫苗說成不能用的疫苗，是忽略這些人的權益。

林靜儀指出，很多人散播我國疫苗沒得挑，但相對全球來講，台灣民眾有更多選擇權施打疫苗，也讓無法接受特定疫苗成份的民眾多了一些選擇，希望國民黨團不要破壞別人的選擇權。