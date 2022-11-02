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抓徐巧芯違停！被反擊「4張綠營把柄」　四叉貓不忍了開大絕

▲抓徐巧芯違停！被反擊「4張綠營把柄」　四叉貓不忍了開大絕。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

▲四叉貓放上候選人被提醒後，感謝他的留言。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇1日深夜，放出國民黨台北市議員徐巧芯宣傳車違停的照片，被對方狂甩「4張綠營違停照」反擊，今早他再度放大招，曬出其他候選人被投訴的反應，吐槽「給大家比較看看。」

劉宇今早在臉書提到，「常會有陌生網友傳私訊給我，要我幫忙講一下候選人的宣傳車違停，還有家裡私有地被布條看板亂掛，希望能拜託候選人去拆除看板，以及不要再把宣傳車亂停，所以我弄了一個『四叉貓陳情信箱』，提醒這些候選人們不要亂停車、亂掛布條，基本上藍綠白黃我都貼過，有私訊給我幾乎都會幫發文。」

他接著表示，大部分候選人看到我的提醒，也是客客氣氣來留言，「我花點時間把候選人們的留言撈出來，沒有很認真，可能有遺漏，然後拼在一起給大家比較看看；由於徐巧芯昨晚一次留言很多則，所以全部拼到最下面一排。」

▲▼「白藍刺客」四叉貓又出手！抓徐巧芯宣傳車違停　她4照回問戰翻。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

拉回1日深夜，四叉貓發文透露，有里民抱怨徐巧芯的宣傳車1日晚間8時在松山慈祐宮正對面違停，並在文末跟徐喊話「再麻煩注意一下，感恩。」

對此，徐巧芯也在該文下方留言，「收到，會請廠商改進！其實前幾天才再三叮嚀、提醒過，合約上也有寫清楚。司機要休息的話可以停到停車場，再跟我請款。」

▲▼「白藍刺客」四叉貓又出手！抓徐巧芯宣傳車違停　她4照回問戰翻。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯貼多張照反擊。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

不過後來，徐巧芯發文點名，民進黨4人也有違停的情況，包括台北市長候選人陳時中、台北市議員參選人張文潔、立委許淑華及台北市議員洪健益，並標記劉宇，直呼「這個也可以幫我一起呼叫嗎？」「這個也要麻煩你宣導？」

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