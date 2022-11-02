控阻撓台灣參加IPAC　吳思瑤痛罵蔣萬安「對中軟掉」

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安遭控「面對中國就軟掉」。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）近日訪台，但無黨籍立委林昶佐爆料，該國際組織邀請台灣國會議員參加，最終因國民黨立委蔣萬安、江啟臣拒絕，導致台灣無法加入成為會員國。對此，民進黨台北市長候選人陳時中競選總部總幹事吳思瑤2日受訪痛批，阻撓台灣加入國際組織的不是對岸的中國，而是在台灣的國民黨，是要參選台北市長的蔣萬安，「面對中國就軟掉」。

吳思瑤今天上午受訪說，「蔣萬安就是假萬安」，阻撓台灣加入國際組織的主力不是對岸的中國，而是在台灣的國民黨，是要參選台北市長的蔣萬安。

吳思瑤解釋，依據IPAC的章程，必須有國內主要政黨同意才能加入，台灣才能夠獲得入會權，但蔣萬安卻對林昶佐說，「可以個人身分去參加」，這種講法毫無國際觀，也是對國際組織運作完全不懂，「或者你認為國民黨不是台灣的主要政黨？」

吳思瑤引述林昶佐告訴她的話說，林昶佐跟江啟臣、蔣萬安談完後，讓他們考慮3個月，「是中國的壓力這麼大嗎？Yes or no要考慮3個月？」她補充，蔣萬安在面對外界要求簽署不投降承諾書時，秒回「這是白痴」，讓人看出：蔣萬安面對中國就軟掉，面對中國就轉彎。