「新竹換台北」掀黨內戰火　趙少康改口：北市民眾黨沒啥可給國民黨

▲中廣董事長趙少康日前拋出新竹換台北，引發熱議。（資料照／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新竹報導

中廣董事長趙少康日前發布新竹市長民調，指民進黨候選人沈慧虹和民眾黨候選人高虹安支持度打成平手，更稱自己早就建議國民黨、民眾黨合作「新竹市長換台北市長」，引發討論。不過，趙少康2日改口表示，選到現在，國民黨應該已經不需要跟民眾黨商討什麼了，因為在台北市，民眾黨好像已經沒有什麼可以給國民黨了。

趙少康說，近日民調顯現，新竹市民進黨支持者歸隊，導致沈慧虹追近高虹安，而傾向國民黨者有33%支持高虹安，本週六11月5日國民黨重兵集結新竹市要拉抬林耕仁，前高雄市長韓國瑜好像也要來，要把林耕仁推到第一，這當然是國民黨最期待的目標，「但如果不能，會不會讓民進黨漁翁得利，此時此事民眾黨應該比國民黨更加關心才對。」

趙少康指出，事到如今，已經沒有什麼「新竹換台北」的事了，有的只是各候選人再努力20天後，國民黨要認真評估自己能否勝選，如能勝選，當然最好，如不能，「是最不願意看到民眾黨還是民進黨勝選？」

最後，趙少康直言，國民黨也可能認為，未來與其有民進黨、民眾黨兩個競爭對手，不如只有民進黨一個對手單純，何必讓民眾黨主席柯文哲乘機坐大增加未來競爭能力？這就是另外的考量了。