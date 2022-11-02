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屏東警急中生智　百家姓逐一比對...助迷途長者返家 　

▲枋寮警分局東海派出所員載送吳陳婦人返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所員載送吳陳婦人返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名老嫗拄著掃把在屏東縣枋寮鄉大庄村德聖路段路，口中念念有詞，民眾發現報警，枋寮警方趕往帶回派出所協助，雖她自稱姓陳，警方查不出相關資料，員警認為以她的年紀結婚應該冠夫姓，利用百家姓逐一查詢，經2個多小時終於查出她的身分，以巡邏車載她返家，讓家人很感激。

▲枋寮警分局東海派出所員載送吳陳婦人返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所員載送吳陳婦人返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局東海派出所代理副所長夏群凱、警員吳亭宜，日前接獲民眾報案，稱有一年長者坐於枋寮鄉大庄村德聖路段路旁，警方獲報趕往協助，發現該名長者拄著掃把，遂上前關心並詢問該長者身分，不料長者語焉不詳，口中念念有詞，經驗豐富的員警發現該名長者外表、衣著乾淨、頭髮整齊，應有家人照顧。

對方向警方表示姓名是陳OO，但不記得居住地，也不記得電話號碼，無其他資訊供警方查找，警方後續使用警政系統查詢陳OO均查無此人名。

吳姓女警想起自家27年次的阿嬤有冠夫姓，研判警政勤區查察系統查無陳OO之姓名可能是少了夫姓，急中生智利用百家姓氏逐一比對，皇天不負苦心人，在長達2個小時的比對後，終於找出該名長者姓名應為吳陳OO (84歲)，設籍佳冬鄉。

警方隨即駕車搭載該名長者前往該址，長者到達該處下車後，便很自然的拿出鑰匙開門走回家中，員警這時懸著的心才得以放下，確定該名長者確實就居住在這裡。

該長者家人向警方表示，渠患有失智、重聽，外出後常會忘記如何返家，渠媳婦稱晚間與母親共進晚餐後，母親便進房間休息，不料母親半夜突然走出家門迷路，家屬十分感激東海派出所員警的幫忙，將長者平安帶回家中。

枋寮分局長黃政龍非常肯定東海所同仁主動、積極為民服務的態度，樹立警察良好形象，足為同仁表率；也呼籲，若家中有患失智症、精神障礙，或曾經有走失情況之親屬，可向社會局請求協助其配戴留有聯絡方式的「愛心手環」或「愛心項鍊」，內有NFC感應晶片記載個案編號及資料，以增加查詢線索。

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