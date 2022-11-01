屏東去年車禍死亡206人　警方擬訂6策略降低發生率

▲屏東警分局擬訂6大交通改策略，降低交通事故發生。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

依據屏東縣交通事故統計資料，110年度全縣發生車禍死亡人數為206人，交通部道安委員會律定111年度要較去年下降5％(即195人)，屏東警分局已擬訂6大交通改策略，希望達成目標。

1、 速度管理：屏東警分局將於轄內易肇事路段、路口，執行機動式測速取締勤務，以遏止超速違規情事。

2、 安全帽違規取締：為有效降低民眾騎乘機車未戴安全帽傷亡事故數，每月規劃「取締重大交通違規」專案，並將未戴安全帽列為重點取締項目。

3、 號誌運用：以交通工程方面著手，就屏東市建國路與和生路、自由路與民生路、自由路與復興南路、中正路與勝利路、中正路與瑞光路等路口，調整號誌時相與週期，並配合警力(義交)指揮，以降低事故發生並優化用路環境。

4、 路口違停取締：警方於執行巡邏、取締交通違規等勤務時，針對易肇事路口之違規停車車輛，加強取締告發。

5、 科技執法：利用科技設備彌補警力不足，改善違規停車亂象，另增加超速違規取締以實現速度管理。

6、 行車視距檢視：利用TDX數位治理應用選出易肇事無號誌、閃光號誌路口，檢視路口是否需設置反光鏡，有無路樹、障礙物阻礙視線，在視距不足的路口提前警示用路人小心駕駛。

屏東警分局呼籲用路人，行駛道路務必遵守交通規則，並時時刻刻注意車前狀況，勿因一時搶快，而造成生命、身體或財務上的損失，也將秉持「嚴正執法、持續宣導」之理念，加強交通安全宣導，以增進民眾守法習慣，另針對易肇事路段加強執法能量，以期降低交通事故發生。