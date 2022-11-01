蹭《俗女養成記2》熱度　連江縣警局推出打詐梗圖

▲連江縣警局趕搭《俗女養成記2》的slogon，推出反詐宣導 。（圖／連江縣警局提供）

記者陳崑福／連江報導

連江縣警局趕搭《俗女養成記2》的slogon，由員警擔任主角，設計一款「打詐」梗圖，貼近時勢，讓民眾看了很有感。



近來全國各地詐騙案的發生有偏高的趨勢，詐騙手法層出不窮，甚至有國人遭詐騙集團，以高薪為由，受騙到國外遭凌虐的案件。為徹底打擊詐欺，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，「識詐」宣導教育在各縣市警察局如火如荼展開，反詐可謂全國最近最夯話題，如何讓「識詐」概念深植人心，成為全民共識，各縣市警察局無不絞盡腦汁。



偶像劇《俗女養成記2》在57屆的金鐘獎大放異彩，謝盈萱在劇中飾演的陳嘉玲，嬌嗔的說出「5萬9千9，還加能量水」的神語，粉絲全被洗腦了！



連江縣警局趕搭「能量水」熱潮，由員警擔任主角，推出「識詐」梗圖：一男子接到保險公司表示要退5萬9千9的防疫理賠金，但需要以電腦或手機操作，該男子覺得保險公司措施很便民，且送「能量水」，詎料未獲理賠，反遭詐騙。



局長郭順德表示，宣導素材力求創新，融入地方特色及時事議題，才能深入人心。對於素材之發想，也將窮盡一切巧思，將打詐工作做好做滿。