藍質疑高端公布價格為救陳時中　綠委批胡鬧：公布吵、不公布也吵

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

高端昨（31日）突然公布新冠疫苗採購合約價錢平均每劑840元。藍營質疑此舉是為搶救民進黨台北市長參選人陳時中選情，對此，立委洪申翰1日批評，國民黨就是在胡鬧，還沒公開吵著要公開，公開了又罵是為了陳時中，邏輯顛三倒四，「國民黨把高端議題拿出來胡吵一番，這才是為了蔣萬安。」

高端昨天發布聲明指出，與疾管署簽約執行的「COVID19疫苗採購合約」，近期部分人士對合約價金與營收認列不實臆測，諸多流言已影響民眾認知並造成社會對立。

高端昨聲明指出，為消除外界疑慮，知會疾管署後，公布採購價金平均每劑840元，疫苗總價40.3億元，交付500萬劑，含20萬劑贈與。疫情指揮官王必勝也在疫情記者會中強調，「高端採購單價比BNT和莫德納低，並沒有買貴的情形。」

對於藍營質疑高端聲明是為搶救陳時中選情，洪申翰批評，高端問題上民眾當然有知的權利，國民黨就是在胡鬧，還沒公開吵著要公開，公開了又罵是為了陳時中，邏輯顛三倒四。

洪申翰指出，高端現在坦蕩蕩地公開價格，甚至比BNT、莫德納，國民黨看到沒炒作空間就說是為了陳時中，國民黨把高端議題拿出來胡吵一番，這才是為了蔣萬安。