天道盟美鷹會涉塭仔圳拆遷工程圍事　酒吧砸店「槍抵頭」逼道歉

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊從去年起陸續接獲情資，顯示疑天道盟美鷹會成員鄧姓男子（30歲、經查有殺人未遂前科）從去年起陸續介入新北市塭仔圳重劃區拆遷工程、及中和區多間酒吧收取保護費案件，刑事局會同新北市警中和分局共組專案小組報警新北地檢署檢察官李冠輝指揮偵辦。

▲刑事局逮捕綽號刨冰的天道盟美鷹會成員鄧男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局查扣犯案工具。

警方調查：綽號刨冰的鄧男對外聲稱是天道盟美鷹會成員，警方蒐證認定他是該會中和分會長，他在去年7月率領10多名幫眾開車到新北市泰山區塭仔圳重劃區拆遷工程現場，表達幫派成員身分要以每間5-10萬元走路工，承包當地拆遷工程。

同時期鄧男也經常率幫眾到中和市連城路一代的三間酒吧白吃白喝，向店家索取保護費，其中一家酒吧固定每月支付2-3萬元不等的保護費，換取營業平安。

期間鄧男曾在某間酒吧內，因其他不認識的酒客聽聞威名上前敬酒，卻因乾杯後不久對方又來要求乾杯，他自認對方刻意灌酒，雙方爆發肢體衝突，鄧男砸毀店內營業工具，還當眾亮槍拉滑套抵住對方頭部要求道歉。

刑事局根據上情展開調查，並於10月26日會同中和警方分赴新北市泰山、中和區、台北市中山區逮捕鄧姓主嫌及幫眾7人到案說明，並查扣「美泰工程開發有限公司」單據、手機、球棒等證物。

鄧男到案後否認恐嚇建商、酒吧業者等所有犯行，遭警方以觸犯組織犯罪，恐嚇取財、妨害自由、毀損等罪嫌移送北檢，經檢察官複訊後認為鄧男犯後態度惡劣，拒絕供述犯罪事實，向法院提聲押禁見獲准，其餘共犯裁定交保候傳並限制住居。

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