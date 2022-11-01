停車場遭千隻八哥「鳥糞轟炸」　噁照曝！車主乾脆拔牌棄車

▲台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸約6年，不知情的車主將車停在樹下就會淪為「馬桶」。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中大里區立元停車場一旁就是頭汴坑溪，環繞停車場的樹木成為外來種八哥鳥的棲地，停在樹旁的車輛都慘遭鳥糞轟炸，有民眾拍下其中一台Gogoro從儀表板到車身「無一倖免」，地上更是滿滿白色排泄物。停車場人員透露，這情況至少6年了，鳥群在傍晚就會回到樹上，八哥的數量恐上千隻，相關局處曾來會勘，但也表示暫時難以解決，只能修剪樹木減少鳥可棲息的區域。

該處停車場周邊人行道下有許多機車停車格，但會遭「鳥糞轟炸」一事附近民眾大多知道，但不知情民眾將車輛擺放在此過夜可能臉都綠了。停車場人員表示，八哥都會在河堤旁覓食，就像農夫一樣「日出而作，日落而息」，等到上千鳥群覓食完，傍晚時分就會飛回樹上休息，除了有巨響的鳥叫聲，還造成大量排泄物，讓停車場相當頭痛。

▲▼停在樹下的車輛若在此停過夜，都被蓋上一片白白鳥糞。（圖／記者許權毅攝）



停車場人員表示，該地承租的，有請農業局、里長前來了解會勘，但外來種造成的環境問題難以解決，只能由相關局處來修剪樹木，且不能夠常常修剪，加上鳥群都會自動轉移，始終是治標不治本，管理人員只能加強清掃，當然也多少影響生意。

▲有車主乾脆把車牌拔了，機車「放棄」留在現場。（圖／記者許權毅攝）



停車場人員透露，甚至有停在人行道上的機車車主「放棄了」，直接把車牌拔了車子丟在原地，任由鳥群當馬桶使用。附近民眾則說，每次經過此地都很「精彩」，一棵樹上都有至少20幾隻鳥在上頭，聲音非常吵雜，相當誇張。

▲Gogoro上面從儀表板、手把以及坐墊都無一倖免。（圖／記者許權毅攝）

▲相關局處將樹木剪裁，減少八哥可棲息的空間。（圖／記者許權毅攝）

▲該停車場就在頭汴坑溪旁邊。（圖／記者許權毅攝）

