　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

停車場遭千隻八哥「鳥糞轟炸」　噁照曝！車主乾脆拔牌棄車

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

▲台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸約6年，不知情的車主將車停在樹下就會淪為「馬桶」。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中大里區立元停車場一旁就是頭汴坑溪，環繞停車場的樹木成為外來種八哥鳥的棲地，停在樹旁的車輛都慘遭鳥糞轟炸，有民眾拍下其中一台Gogoro從儀表板到車身「無一倖免」，地上更是滿滿白色排泄物。停車場人員透露，這情況至少6年了，鳥群在傍晚就會回到樹上，八哥的數量恐上千隻，相關局處曾來會勘，但也表示暫時難以解決，只能修剪樹木減少鳥可棲息的區域。

該處停車場周邊人行道下有許多機車停車格，但會遭「鳥糞轟炸」一事附近民眾大多知道，但不知情民眾將車輛擺放在此過夜可能臉都綠了。停車場人員表示，八哥都會在河堤旁覓食，就像農夫一樣「日出而作，日落而息」，等到上千鳥群覓食完，傍晚時分就會飛回樹上休息，除了有巨響的鳥叫聲，還造成大量排泄物，讓停車場相當頭痛。

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

▲▼停在樹下的車輛若在此停過夜，都被蓋上一片白白鳥糞。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

停車場人員表示，該地承租的，有請農業局、里長前來了解會勘，但外來種造成的環境問題難以解決，只能由相關局處來修剪樹木，且不能夠常常修剪，加上鳥群都會自動轉移，始終是治標不治本，管理人員只能加強清掃，當然也多少影響生意。

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

▲有車主乾脆把車牌拔了，機車「放棄」留在現場。（圖／記者許權毅攝）

停車場人員透露，甚至有停在人行道上的機車車主「放棄了」，直接把車牌拔了車子丟在原地，任由鳥群當馬桶使用。附近民眾則說，每次經過此地都很「精彩」，一棵樹上都有至少20幾隻鳥在上頭，聲音非常吵雜，相當誇張。

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

▲Gogoro上面從儀表板、手把以及坐墊都無一倖免。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

▲相關局處將樹木剪裁，減少八哥可棲息的空間。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

▲該停車場就在頭汴坑溪旁邊。（圖／記者許權毅攝）

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
「6網紅」慘了！涉違法代操台股　最重恐罰5千萬
福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」
租金漲1倍！12年火鍋名店歇業　老闆無奈：房東無法協調
「5.7地震」北部搖晃！　氣象局曝原因
快訊／規模5.7地震！　北部有感最大震度3級
快訊／16:30地震！　初估震度3級以上
買「確診快篩劑」騙防疫險理賠　金管會：被抓到最重判5年
國1走山！　建議改道路線曝
重機妹穿背心「炸出碗公奶」！　釣出本尊尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

簽資安備忘錄與調查局合作防駭打詐　台新金創國內金融機構先例

嘉市里長候選人涉賄遭起訴聲押　法院裁定10萬交保

租金漲1倍！彰化12年火鍋名店大仲馬之宴宣布停業　當地饕客崩潰

台9丁觀音路段坍方！雙向交通阻斷　預計下午5時搶通

停車場遭千隻八哥「鳥糞轟炸」　噁照曝！車主乾脆拔牌棄車

120km／hr飆闖紅燈釀1死1重傷　「搶救世界男」殺人罪起訴續押

台3線楠西路段重機群「翹孤輪」競駛　36騎士今正式函送地檢署

快訊／新莊老街宮廟專幫收驚改運　突起無名火3機車被燒成廢鐵

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

簽資安備忘錄與調查局合作防駭打詐　台新金創國內金融機構先例

嘉市里長候選人涉賄遭起訴聲押　法院裁定10萬交保

租金漲1倍！彰化12年火鍋名店大仲馬之宴宣布停業　當地饕客崩潰

台9丁觀音路段坍方！雙向交通阻斷　預計下午5時搶通

停車場遭千隻八哥「鳥糞轟炸」　噁照曝！車主乾脆拔牌棄車

120km／hr飆闖紅燈釀1死1重傷　「搶救世界男」殺人罪起訴續押

台3線楠西路段重機群「翹孤輪」競駛　36騎士今正式函送地檢署

快訊／新莊老街宮廟專幫收驚改運　突起無名火3機車被燒成廢鐵

民眾黨許瑞宏獲跨黨派推薦！台中街頭高掛與盧秀燕合照看板

3小時幫50人CPR！護理師姊妹「距踩踏只差10步」　脫困後拚死急救

聲量比一比！國民黨松信區選情緊繃　王鴻薇輸徐巧芯「隱憂浮現」

泥泥學姊COS《鏈鋸人》波奇塔超兇！「巨球狠夾電鋸」老司機全暈了

悲慘身世曝光！宛宛兒熬出頭擁4房產「揭買房秘訣」

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

「6高富帥網紅」慘了！涉違法代操台股　最重恐罰5千萬

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

萬聖節曬蒙面小貓！「圓滾滾大眼」超可愛　她扮成耿鬼盼有高人氣

小二國語造句「少加2字」被扣分！媽喊冤枉　網一看揪出關鍵2字

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

媽媽無照騎車害死嬰　男賠400萬

林姿妙涉貪案　3官員認罪後又翻供

空拍畫面曝！汐止交流道走山　路面慘被沖毀

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

嫌4大學生「太吵」　竟把2筆電丟下樓

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光

更多熱門

相關新聞

台中街道出現「看板大戰」強打盧秀燕　藍：反而讓新北議員撿到槍

台中街道出現「看板大戰」強打盧秀燕　藍：反而讓新北議員撿到槍

距離投票日剩最後20多天，近來台中市街道上演「看板大戰」，民進黨市議員候選人紛紛掛上「盧秀燕拖延捷運藍線」、「盧秀燕民調低」等廣告看板，在選戰攻防上，也聚焦在盧秀燕對捷運藍線沒有作為。對此，藍營選戰幕僚笑著說，此風向一帶，反而讓新北市候選人剛好順著風向「草船借箭」。

即／水泥船沉沒！救生艇空無一人　12船員仍失蹤

即／水泥船沉沒！救生艇空無一人　12船員仍失蹤

年輕人買車最愛Ai-1 Ultra Belt

年輕人買車最愛Ai-1 Ultra Belt

寶佳台中最貴案　突破豪宅管制4千萬大關

寶佳台中最貴案　突破豪宅管制4千萬大關

阿公路倒流血！外送員聯手鄰居救援

阿公路倒流血！外送員聯手鄰居救援

關鍵字：

台中大里停車場八哥外來種鳥糞機車

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面