Gogoro停家門口「坐墊被割爛」5萬電池不見了　車主傻眼

▲桃園市黃姓女子停放在龜山家門前Gogoro電動機車，昨天被竊賊破壞坐墊竊走2個價值5萬元電池，龜山警方到場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區黃姓女子，昨天下午發現停放家門前的Gogoro電動機車，被拖至巷弄裡而且不僅坐墊被破壞，2顆價值5萬元的電池也不翼而飛，氣得向警方報案。黃女向警方說，竊賊很離譜，把機車坐墊挖得稀巴爛，偷走2顆電池，害她必須賠償廠方電池費用，還要花一筆錢修復坐墊；警方已調閱鄰近監視畫面全力追查竊賊到案。

▲桃園市黃姓女子停放住家門前Gogoro電動機車，昨天被破壞竊走2個價值5萬元電池，黃女在臉書上PO文提醒網友留意。（圖／翻攝自臉書《Gogoro Fan Club》）

龜山警方指出，黃姓女子昨天在臉書《Gogoro Fan Club》社團PO文指稱，自己停放在龜山區華亞三路39巷一帶住家前的Gogoro電動機車，返家後居然被拖至旁邊巷弄人行道上，機車坐墊被破壞，坐墊下方2顆電池還被偷走，氣得向轄區大華派出所報案。

▲桃園市黃姓女子停放在龜山家門前Gogoro電動機車，昨天被竊賊破壞坐墊竊走2個價值5萬元電池。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃女報案時說，機車坐墊被挖得稀巴爛，零件散落一地，機車龍頭也歪掉，價值5萬元的電池也遭竊，不知道是何人所為，報案後已與Gogoro公司聯繫上，因為遭破壞竊走電池，希望可以免去承擔5萬元的賠款。

龜山警分局大華派出所所長呂恩惠說，已委請偵查隊鑑識人員現場採證，並調閱周邊監視器，希望盡快查出作案竊賊到案釐清案情，黃女是昨（31）日下午1時50分失竊，今天中午到大華派出所報案，警方已積極追查竊嫌到案。

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