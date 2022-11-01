九合一選情膠著　綠營評估：「苗栗列一級戰區」現任縣市有望守成

▲民進黨團評估選情膠著。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底大選將至，各種選情預測與分析也成熱門議題，日本學者小笠原欣幸日前預測民進黨大選拿下5席、日本資深媒體人矢板明夫則評估綠營「坐4望12」，民眾黨主席柯文哲則評估白營「坐一望二」，對此，民進黨團分析，現有執政縣市會想辦法保住，包括新竹、基隆、桃園，非執政的苗栗也會積極爭取，這絕對是一級戰區。

羅致政指出，選戰倒數20幾天，每個政黨都在最後衝刺，民進黨不僅能保住現有席次，還有機會再多拿下幾個縣市，任何評估都會參考，整個團隊從中央到黨團都有清楚目標。

對於哪些縣市有機會爭取，羅致政表示，現有縣市會想辦法保住，包括新竹、基隆、桃園，非執政的苗栗也會積極爭取，這絕對是一級戰區，是72年來最有機會翻轉的一次。

在外界預測部分，矢板明夫認為，民進黨這次選舉結果應該是「坐4望12」，民進黨最終大概能贏8個縣市，分別為高雄市、台南市、屏東縣和嘉義縣獲勝；在台北市、桃園市、基隆市、新竹市、苗栗縣、南投縣、澎湖縣、宜蘭縣有獲勝的機會。小笠原欣幸則預期，民進黨可以拿下高雄、台南、屏東、澎湖、嘉義縣等5縣市。

據了解，民進黨內部評估，今年選情慢熱，會產生變化的縣市不少，「選戰勝負難定的縣市接近10個」，其中有不少縣市民進黨都是急起直追。黨內人士評估，依照經驗，快速拉近的縣市通常會出現逆轉。