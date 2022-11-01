凍蒜聲不斷！青年後援會成立　徐榛蔚：推動區塊鏈留住青年

▲▼國民黨花蓮縣黨部青年領導幹部成立花蓮縣長徐榛蔚競選連任青年後援會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供。下同）

記者王兆麟／花蓮報導

年底11／26投票日趨近，國民黨花蓮縣黨部青年領導幹部10／30日，特別號召成立花蓮縣長徐榛蔚競選連任青年後援會，立法委員兼首席中常委傅崐萁、中央黨部青年部陳克威主任、全國青工總會會長廖怡琇、花蓮縣青工總會會長謝宜萱、花蓮市長參選人李秋旺及花蓮縣13鄉鎮市青年會領導幹部皆踴躍出席支持，整個活動會場「凍蒜！」「加油！」聲音不斷，氣氛相當熱烈。





徐榛蔚看到現場擠滿來自13鄉鎮市的青年菁英幹部，也很欣喜的分享幾項花蓮青年朋友關心的建設與觀光發展成果，另也就花蓮縣政府創設的「青年發展中心」所提供的服務與資源說明。



徐榛蔚指出，在未來花蓮縣會加強推動現在全世界都在發展的WEB3（以區塊鏈為底層技術）、Block Chain（區塊鏈），這個Block Chain會改變花蓮未來的經濟發展狀態，數位經濟產業鏈是個沒有煙囪、沒有汙染，但卻會讓我們的所有青年朋友留在花蓮、聚集在花蓮的重大建設，看到青年朋友現場如雷的掌聲，徐榛蔚欣慰的說：「感謝大家信任榛蔚，感謝鄉親給我們花蓮縣政府所有的團隊鼓勵、給我們支持，請大家一起支持打拼未來的四年，讓台灣的東大門幸福滿花蓮」。

▲▼縣長徐榛蔚授予戰旗併頒發聘書給青年後援會幹部。



專程從中央黨部到花蓮共襄盛舉的中央青年部陳克威主任表示，從台北下來參加花蓮縣徐榛蔚縣長青年後援會成立大會，從火車一進到花蓮縣開始，就沿路看到青天白日滿地紅國旗掛滿所有大大小小的街道，走遍全台灣各個縣市就只有花蓮做到，要感謝所有的夥伴守護中華民國，愛護中華民國。



立法委員傅崐萁說，各位青年夥伴，戰爭如果開打，兩岸都不會有贏家，我們應該要以國家未來的和平發展為最終目標來前進，各位青年夥伴，請大家一定要好好團結，今年國民黨一定要贏，我們沒有退路，一定要守好花蓮，讓我們今年九合一得到最後的團結勝利，明年我們也要為我們的國家、為我們的台灣、為我們的和平、為我們的自由跟繁榮一起努力。





全國青工總會會長廖怡琇會中表示，今年選舉除了本黨要團結拚全壘打外，當然還有另外一個重要的議題，就是18歲公民權的公投案，目前全世界有237個國家，其中有208個國家對於18歲青年擁有公民投票權已經施行多年，廖總會長希望在場的青年菁英今年年底的選舉，一起推動支持18歲公民權投票案，讓我們的下一代青年朋友也可以擁有參與更多公共議題的權利。



國民黨花蓮縣黨部主委張逸華致詞指出，花蓮縣未來10年的國土規劃徐縣長已經完成了，中央也已核定，未來十年花蓮縣規劃了「三軸、三心、多亮點」的發展策略，「三軸」，依地理環境由西向東分別是「森林綠帶軸、綠谷廊帶軸和海洋藍帶軸」，而「三心」，則是由北花蓮到花蓮南區，延伸在地特色的生活圈，北區有大花蓮「政經核心放」，中區為多元文化「慢城核心」，南區是健康樂活「養生核心」。張逸華說未來的四年，花蓮將大發展、大起飛，在全面啟動發展的過程，花蓮青發中心、智慧教育中心等，不定期推出新課程，讓我們的青年朋友可以去上課，學習新知識充實自我，一起攜手迎向嶄新亮眼的新花蓮！

▲徐榛蔚指出，未來加強推動現在全世界都在發展的區塊鏈，讓所有青年朋友留在花蓮。



活動最後，徐榛蔚授予戰旗併頒發聘書給青年後援會幹部，由總會長謝宜萱代表接受，青年後援會幹部台上展現團結，同時也誓師承擔青年軍的重責大任，共同來支持徐榛蔚。

徐榛蔚競選連任青年後援會的幹部重要成員有：顧問團團長江奉宜、秀林鄉青年會會長李婉琳、新城鄉青年會會長陳柏錩、花蓮市青年會會長林軒羽、吉安鄉青年會會長蕭丞堯、吉安鄉青年會榮譽理事長柯宏德、壽豐鄉青年會會長胡呼美佐、瑞穗鄉青年會會長廖家芃、玉里鎮青年會副會長姜學文。